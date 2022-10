Kelly Osbourne, diagnosticada con diabetes gestacional

A mediados de mayo, Kelly Osbourne anunciaba que estaba embarazada por primera vez. A sus 37 años (cumplirá los 38 a finales de este mes de octubre), la hija de Ozzy Osbourne está saliendo con el integrante de la banda Slipknot, Sid Wilson, con quien va a estrenarse en la maternidad muy pronto, dado que se encuentra en el tercer trimestre de embarazo. Sin embargo, hace poco se daba cuenta de que algo no iba bien.

La cantante y actriz británica fue al médico para que le examinara algunos síntomas que ella percibía en su cuerpo, como un rápido aumento de peso, una constante e inusual fatiga o la hinchazón de sus tobillos. El diagnóstico fue claro: diabetes gestacional.

Kelly ha concedido una entrevista a la revista People que le ha servido para conmemorar, este lunes 3 de octubre, el primer Día Nacional Sin Azúcar en Estados Unidos. En ella ha querido dejar claro una cosa desde el principio, tal y como le explicó el doctor: "La diabetes gestacional no es culpa tuya".

"Me lo han diagnosticado entrando ya en el tercer trimestre, así que no lo desarrollé como otras tantas mujeres, que lo tienen desde el principio de quedarse embarazadas. Y como la contraje en el tercer trimestre básicamente pensé que era algo que yo había hecho mal", ha reconocido la artista.

Según la CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, la diabetes gestacional se da cuando la mujer embarazada no puede producir suficiente insulina, algo que se da entre solo entre el 2 y el 10 por ciento de los embarazos.

Esto hizo que Kelly Osbourne revisases su alimentación, eliminando el azúcar y reduciendo los carbohidratos. "Durante todo el embarazo no he tenido ningún antojo, excepto de azúcar, algo que nunca había tenido antes", ha asegurado, entendiendo que no se estaba "alimentando bien" y razón por la que pensó que era su culpa.

Sin embargo, con su nueva dieta ha afirmado sentirse mucho más sana. "He perdido 5 kilos durante el embarazo", ha dado a conocer, si bien ha reconocido que no fue fácil: "En cuanto eliminé el azúcar, tuve un poco de dolor de cabeza durante un tiempo. No voy a mentir. Es un poco un shock para tu sistema".

Kelly, quien por su medicación para la salud mental ya explicó que no amamantará a su bebé, ha querido por tanto mandar un mensaje a otras mujeres embarazadas que pasen por su misma situación: "Ojalá hubiera tenido este tipo de incentivo antes, porque nunca he sido capaz de cumplir nada al cien por cien como lo he hecho cuando no lo hago por mí, sino por mi bebé. Creo que he aprendido [la lección]".