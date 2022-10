Ayuso, en Barcelona: "El 155 en Cataluña tras el 1-O tuvo que haber sido más firme y duradero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha participado este lunes en el Nueva Economía Forum en el Hotel Palace de Barcelona, donde ha afirmado que, cuando se cumplen cinco años del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, echó en falta "visto ahora en perspectiva, una aplicación del artículo 155 de la Constitución más firme y duradera, para que sus efectos hubieran perdurado".

Preguntada por la prensa por si el entonces presidente del Gobierno, el popular Mariano Rajoy, quizás fue demasiado laxo a la hora de aplicar el 155, Ayuso ha opinado que "ahora es fácil hablar, cuando nunca se había vivido una situación así en España". Igualmente, ha recalcado que, en su opinión, "al hacerse por poco tiempo, y de una forma no duradera, se generó una ilusión en los ciudadanos catalanes no independentistas para desembocar luego en unas elecciones".

El independentismo no va a ninguna parte y empobrece a la sociedad"

Sánchez "por supuesto que no aplicaría el 155"

Ayuso se ha mostrado además convencida de que el actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "por supuesto que no aplicaría el 155" actualmente, porque "lo único que considera importante es mantenerse en el poder a toda costa, hagan el daño que hagan (los independentistas catalanes)".

Se pueden hacer las cosas de otra manera, es lo que piden los españoles. pic.twitter.com/pUAGSv2ib8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 3, 2022

"Este Gobierno no está centrado en la aplicación del Estado de derecho, por lo que el presidente va a abandonar a su suerte a una parte importante de Cataluña", ha incidido. Sobre cómo se vivieron desde la Comunidad de Madrid los acontecimientos acaecidos en Cataluña hace cinco años, Ayuso ha relatado que se hizo "con absoluta preocupación y gran dolor, porque, de manera unilateral, se estaba llevando a la sociedad catalana hacia una farsa frustrante y hacia una ilusión alimentada por el negocio independentista para perpetuarse en las instituciones e imponer de manera sectaria su forma de entender la Historia".

DÍAZ AYUSO PARTICIPA EN BARCELONA EN UN DESAYUNO INFORMATIVO. COMUNIDAD DE MADRID

"El independentismo no va a ninguna parte y empobrece a la sociedad", ha proseguido la presidenta de la comunidad madrileña, incidiendo en que, como está sucediendo a su juicio en Catalunya, con la fractura entre la coalición de Govern entre ERC y Junts, "todo gobierno inestable fractura la economía y hace un daño irreparable", como demuestran la cantidad de "empresas y proyectos que han salido" de la comunidad catalana.

El Rey Felipe VI fue brillante (en su discurso a los españoles del 3 de octubre de hace cinco años) y demostró la fortaleza de una monarquía parlamentaria moderna y que está cuando más se la necesita"

La "farsa" del proyecto independentista "sin diálogo"

"Critico que se imponga ilegalmente este proyecto de ruptura con el Estado en el que no se cumple con la Constitución y las leyes y donde gran parte de los catalanes son arrinconados en su propia tierra", ha añadido. Sobre el movimiento independentista ha dicho que si no se afronta "desde el diálogo y el convencimiento, es una auténtica farsa". Del mismo modo, Ayuso ha elogiado el papel del Rey Felipe VI en su discurso a los españoles del 3 de octubre de hace cinco años: "Fue brillante y demostró la fortaleza de una monarquía parlamentaria moderna y que está cuando más se la necesita".

No puedo tener peor opinión (de Salvador Illa) y no se lo deseo a los catalanes"

Ayuso ha dedicado unas duras palabras al exministro socialista y actual líder del PSC en Cataluña, Salvador Illa, y candidato a las elecciones autonómicas de 2024: "Mi confianza en el señor Salvador Illa está por los suelos después de la gestión de la pandemia".

"Cuando Illa supo que iba a ser candidato desde el Ministerio de Sanidad, cerró Madrid y la castigó. No puedo tener peor opinión, y no se lo deseo a los catalanes", ha remarcado.

"¿Por qué no se puede recibir educación incluso al 100%?"

Sobre el blindaje al catalán por parte de la Generalitat catalana y del Parlament de Catalunya, para esquivar la sentencia y las interlocutorias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que obligan al uso de un 25% de catalán en las clases donde lo han solicitado padres de alumnos, Ayuso ha explicado: "No lo puedo entender. Es un tesoro (el bilingüismo) que no tenemos todas las comunidades autónomas y que desde Madrid hemos visto con admiración". "¿Por qué un español en España no puede recibir la educación como consideren sus padres, incluso al 100% en castellano?", se ha preguntado Ayuso.