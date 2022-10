La hija de Maradona revela el motivo por el que ha perdido 18 kilos tras dar a luz: "No me podía ni levantar de una silla"

Dalma Maradona, actriz e hija del astro argentino del fútbol, dio a luz el pasado 24 de julio a su segunda hija, a la que ha llamado Azul. Todo parecía indicar que iba a comenzar una nueva y bonita aventura en su maternidad, pero realmente ha supuesto para ella un momento muy difícil por una complicación en su salud.

La hija de Maradona, a raíz de unas preguntas de sus seguidores, ha relatado el calvario vivido desde ese día. "Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre", confesó la joven.

"Yo no quería saber nada de quedarme en el hospital porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional, porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla", explicó.

Además, la actriz de 35 años aseguró que la segunda anemia le dejó "muy mal, muy anémica", por lo que el proceso de recuperación fue "lento", lo que le llevó a perder 18 kilos y no tener "fuerza para nada".

A pesar de ello, Dalma se recupera feliz junto a su madre, su marido, Andrés Caldarelli, y sus hijas: "Afortunadamente salí adelante y, no hubiera sido posible sin mi equipo del amor 24/7; mi marido y mi mamá, Claudia Villafañe".