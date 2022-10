Tres meses gratis (¡en vez de uno!) para todos aquellos clientes Prime que no han probado todavía el servicio de lectura de Amazon

Una de las mejores épocas para hacerse Prime de Amazon, sin duda, es ahora, ya que el gigante de las ventas online está a punto de celebrar un nueva fiesta de descuentos a nivel mundial. Se llamará Ofertas Especiales Prime y se celebrará los próximos 11 y 12 de octubre, fechas en que las rebajas de Amazon se aplicarán a aquellos que pertenezcan al club Prime. Pero, lo mejor es que ya se pueden disfrutar algunas de las ventajas de esta fiesta del ahorro. Por ejemplo, en los servicios de Amazon estos días se han terminado las pruebas gratis ¡de tan solo un mes! Esto quiere decir que, si eres Prime y todavía no has probado el servicio de lectura Kindle Unlimited, estás de suerte porque son tres, y no uno, los meses que tienes de prueba por cero euros.

Así que, si nunca has llegado a lanzarte para probar este servicio de lectura con más de un millón de títulos disponibles, ahora es tu momento porque tienes tres meses gratis de prueba en vez de uno. Y es que, no solo tienes disponibles novelas, también una selección de revistas sobre moda, hogar o viajes y multitud de sagas completas, tanto juveniles como adultas. Y, lo mismo si todavía no eres Prime, es la mejor oportunidad para pertenecer al club vip de Amazon, porque podrás aprovechar promociones como esta antes de que terminen el 12 de octubre.

Miles de títulos por cero euros

Hacerse ahora Kindle Unlimited se traduce en más de un millón de títulos por cero euros durante tres meses. Y, lo mejor, es que esta oferta coincide con un año muy fructífero en narrativa española, ya que ha estado repleto de lanzamientos muy esperados como el de Luis Landero con su novela Una historia ridícula, Isabel Allende con Violeta o El Corrpesponsal del periodista David Jiménez.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.