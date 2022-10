Tu horóscopo diario: lunes 3 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 3 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienzas una nueva semana que te va a traer importantes cambios y novedades inesperadas en tu vida profesional o en las finanzas y casi todos estos cambios van a ser para bien aunque es probable que en algunos casos no te lo parezca. Algún grave problema o algo que te ha tenido muy preocupado desaparecerá de repente.

Tauro

Esta semana se va a iniciar para ti con buenas configuraciones planetarias y, por lo tanto, con excelentes posibilidades para tu vida profesional, financiera o social. Hoy mismo todo te va a salir con mayor fluidez y las decisiones o iniciativas que tomes en tu trabajo van a ser acertadas, como en muy pocos días podrás comprobar.

Géminis

Vas a iniciar el día con mucha fuerza y dispuesto a darle la batalla a todos los problemas y asuntos pendientes, todo ello sin duda debido al influjo del belicoso planeta Marte, que se halla en Géminis. Te espera un día de éxitos y realizaciones aunque las cosas no te caerán del cielo, sino que serán el resultado de tus esfuerzos.

Cáncer

Inicias una semana muy positiva, pero en muchos momentos no te lo va a parecer. Tan solo hay alguien a quien debes atar en corto en estos momentos y es a ti mismo, solo debes tenerle miedo al miedo, nada más. Hay un universo de cosas buenas y de gente que te quiere a tu alrededor, nada malo te alcanzará y menos ahora.

Leo

Vivencias, acontecimientos o noticias importantes en relación con tu vida sentimental que te van a influir con gran fuerza hoy mismo o a lo largo de esta semana. Debido al influjo dominante de Venus, estos asuntos van a cobrar más protagonismo en este momento de tu vida y también te esperan importantes cambios para bien.

Virgo

Tus trabajos, esfuerzos y sacrificios no van a ser en vano, sino que muy pronto te vas a encontrar con algunas recompensas o reconocimientos que no te esperabas, y si eso no te llegase directamente por el trabajo entonces lo hará por algún otro ámbito de tu vida, porque también te esperan importantes alegrías en tu vida íntima.

Libra

La semana no va a comenzar demasiado bien para ti porque te encontrarás con algunos problemas o disgustos inesperados en tu trabajo, además todo ello estará agravado porque hoy vas a tener un estado anímico bastante bajo o melancólico, lo que puede hacer que veas estas cosas un poco peores de como estarían realmente.

Escorpio

Te encuentras en un momento optimista, dispuesto a la lucha y a enfrentarte con cualquier problema que se pueda interponer en tu camino, y precisamente hoy esa actitud te va a venir muy bien porque vas a comenzar la semana con luchas y problemas inesperados o malas noticias en tu trabajo, pero todo ello lo sacarás adelante.

Sagitario

En estos momentos recibes múltiples influencias planetarias armónicas y favorables que te serán de gran ayuda para que las cosas salgan según tus deseos, hoy o en estos días especialmente en lo que se refiere a los asuntos materiales y económicos, que es un ámbito en el que recibirás una ayuda o un asesoramiento inesperado.

Capricornio

Comenzarás la semana con fuerza y dispuesto a luchar por tus objetivos laborales y sociales, aunque al mismo tiempo también te encontrarás un poco melancólico o bajo de ánimo. Por fortuna, según avance el día todo irá evolucionando en positivo y al final estarás mucho mejor tras resolver con éxito complicados asuntos laborales.

Acuario

Hoy te gustaría poder pasar el día de una determinada forma, pero no te va a quedar más remedio que hacerlo de otra muy diferente. Es uno de estos momentos en los que te sientes agobiado porque ves como hay muchas ataduras y obligaciones que lesionan tu necesidad de ser libre, y de las que de ningún modo te puedes librar.

Piscis

Los asuntos laborales o financieros te obligarán a tomar una importante iniciativa, o quizás también a hacer un viaje, con lo que te juegas mucho y que te va a provocar mucha incertidumbre. Sin embargo, en estos momentos los astros están a tu favor y solo debes tener fe en ti mismo y en algunos momentos escuchar a tu intuición.