La bronca de Nuria Roca a Gonzalo Miró por su actitud en pleno directo: "¿Sabéis lo frustrante que es?"

En la tarde de este domingo, durante la emisión de La Roca, en laSexta, Nacho García, uno de los colaboradores, se encargaba de desvelar qué es lo que había dicho Nuria Roca, la presentadora, a sus compañeros antes de que apareciese Gonzalo Miró.

"Cuando no estabas, hace cinco minutos, Nuria ha dicho que hay miembros del equipo que durante el programa ven partidos de fútbol", le ha informado.

Una información que la propia comunicadora valenciana ha confirmado sin miramientos, aclarando no obstante que ella no había dado nombres. Algo que sí ha hecho Gonzalo Miró, que no ha dudado en reconocer que es él quien hace eso.

"¿Sabéis lo frustrante que es estar haciendo el programa y ver a Gonzalo así con su tele?", ha compartido con el público Nuria, mientras imitaba a su compañero cuando se recuesta en el asiento mirando su móvil para ver los partidos de fútbol mientras los demás hablan.

Eso sí, Miró se ha defendido como ha podido, asegurando: "Cuando veo tenis, lo que hacéis es preguntarme cómo va", ha desvelado el colaborador, señalando directamente a Juan del Val y a la propia Nuria.