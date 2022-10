Antonia Dell'Atte lanza un zasca a Alessandro Lecquio y desvela si su abrazo con Ana Obregón en 'MasterChef' fue sincero

Corría el año 1987 y una italiana hasta ahora desconocida para la sociedad española de la época saltaba a la fama. Se trataba de la modelo Antonia Dell’Atte, que se casaba por aquel entonces con el conde Alessandro Lequio, un matrimonio que duró una década con una separación que fue seguida, casi al instante, por los medios de comunicación.

La italiana, entonces, se convirtió en el objetivo de los paparazzis, que la perseguían por cualquier rincón del mundo. De eso ha hablado en La gran confusión, el programa que presenta en La 1 Xavier Sardà. ¿Cuál fue para ella el precio de la fama? En su caso, contó, la quisieron quitar la fama "por algunos eventos que han pasado en España".

"No era feliz en mi matrimonio. Fue algo horroroso", recordó. "Por suerte, España, y la que se lo ha llevado, me han quitado un peso de encima", aseguró irónica la italiana en un claro zasca a su ex, el conde Lecquio.

"¿Todavía estás pensando en esas cosas?", le preguntó el presentador. "Es que, si me preguntas, yo contesto, pero mi fama quedó en Italia y aquí la intentaron destruir", insistió Dell'Atte.

Sonada fue también su guerra con Ana Obregón, con la que Alessandro mantuvo una relación de la que nació Álex, tristemente fallecido. Por eso, tras ir como invitada a la edición de MasterChef Celebrity en la que la actriz participaba, fue muy comentado el abrazo que se dieron las dos.

Unas imágenes que le pusieron este sábado en el programa de La 1, donde la italiana contempló el gran momento. Viéndolo, confesó que, en aquel momento, fue un acto "sincero", a pesar de lo que la también bióloga decía por aquel entonces en la prensa.

También hizo referencia a su comentario de que esperaba que Ana no hubiera puesto veneno en el plato que había cocinado y que ella debía probar, asegurando que se debió a su "gran sentido del humor".