Risto Mejide y Laura Escanes celebran el cumpleaños más agridulce de Roma: cumple 3 años una semana después de su separación

Hace justo ahora una semana, Laura Escanes y Risto Mejide anunciaban por sorpresa su separación. Una ruptura que llegaba después de siete años de amor y una hija en común, Roma.

Ambos, que han manifestado estos días que lo más importante es la pequeña, celebran este domingo el tercer aniversario de su hija.

Obviamente, este será un cumpleaños muy distinto a los dos primeros, con sus padres juntos como pareja y ella siendo la gran protagonista. Esta vez también lo será, pero ocurrirá en un día agridulce para sus progenitores, ya que se celebra solo una semana después de anunciar públicamente su separación.

De momento, ninguno de los dos ha felicitado públicamente a su hija, ni ha dado ningún paso, como suele ser habitual, en lo que a este día se refiere.

Cuando empezaron a salir, la modelo, que despuntaba como influencer, tenía 19 años, y Mejide, 41. Se llevaban más de 20 años de edad, por lo que nadie apostaba por ellos. Hacía un tiempo que el publicitario había roto su relación con Ruth Jiménez, la madre de su hijo Julio.

El presentador de Todo es mentira siguió a varias mujeres en Instagram para confundir a la prensa tras su ruptura, según explicó a Jesús Calleja. Entre ellas estaba Escanes, una estudiante de Periodismo que compartía en internet sus propios escritos. "Me tiré hasta las cinco de la mañana leyendo sus textos, y enamorándome de sus palabras", contó él.

Mejide y Escanes afrontaron las críticas presumiendo de complicidad a través de sus publicaciones en las redes sociales. Se apoyaban con su famoso hashtag #Toelrato, fruto de un lenguaje propio que solo entendían ellos y que ahora muere, como suele pasar cuando las relaciones acaban.

La pareja anunció en 2016 que pensaba pasar por el altar. Y, de nuevo, ajenos a los reproches, lo cumplieron: el 20 de mayo de 2017 se dieron el 'sí quiero' en el Mas Cabanyes, una masía del siglo XVI ubicada en Argentona (Barcelona). La ceremonia, que fue recogida por la revista ¡Hola!, reunió a cerca de 450 invitados.

Pasó el tiempo y, aunque los comentarios despectivos cesaron, nunca terminaron del todo. Aun así, el matrimonio siguió apostando por su relación y, en 2019, anunció que esperaba su primera y única hija en común, Roma, que nació el 2 de octubre de 2019. A partir de entonces, ambos siguieron sumando proyectos en lo personal y en lo profesional. De hecho, este año estrenaron un pódcast juntos, Pero cariño ¿qué dices?

Ahora, el matrimonio cierra una relación que han despedido con palabras de respeto y cariño en las redes sociales. Así lo resumió Escanes hace unos días: "Te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor".