El "timo ibérico" se llama PP

Europa ha cambiado. Con la llegada de la pandemia, Europa se volcó en la búsqueda de soluciones comunes entre sus Estados miembro. Una respuesta muy diferente a la dada en 2012 ante la crisis financiera.

Sin embargo, no todo está siendo unidad en España. Es más… es todo lo contrario. Hemos tenido que padecer la peor oposición de toda Europa. No solo ahora, frente al reto energético que nos toca vivir, también durante la pandemia. No solo no hemos contado con el principal partido de la oposición, sino con las campañas políticas y mediáticas más duras en contra durante estos últimos dos años y medio.

Podríamos haber tenido a un PP a la altura de lo esperado cuando España estaba luchando para derrotar a la Covid, ayudando al Gobierno de España.

Podríamos haber tenido un PP a la altura de lo que se espera de un partido de Estado al enfrentarnos al chantaje y la guerra de Putin. Pero tampoco. Es más, cuando Europa y España tomaban las medidas de ahorro energético, el PP cargaba contra ellas. Un problema de seguridad, especulaba Ayuso cuando aprobamos los planes de ahorro, como el del apagado de los escaparates durante la noche. Ni ha habido robos ni atracos ni violencia. Sencillamente, el PP utiliza una vez más la difamación, la mentira y el miedo para tratar de golpear al Gobierno de Pedro Sánchez.

Europa calca nuestras medidas porque son útiles, necesarias e imprescindibles

Europa está en guerra. En una guerra diferente a las vividas en el continente en el siglo XX. Una guerra que lucha contra los cortes de suministro energético ruso. Una guerra que no envía hombres y mujeres al frente, sino que requiere de planes y solidaridad entre los pueblos y entre las naciones para poder hacer frente a un invierno complejo, quizá el invierno más difícil al que Europea se ha enfrentado en décadas.

Pero vamos por el buen camino. Europa calca nuestras medidas porque son útiles, necesarias e imprescindibles. El PP europeo las aprueba mientras que aquí la derecha las define como "timo ibérico".

En fin, para timo… la derecha española. Pero saldremos de esta, aun con el PP en contra de los intereses de España.