Rosa Benito reaparece en televisión y estalla contra Rocío Carrasco, a quien acusa de decir "muchas barbaridades"

La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, donde repasa la vida de 'la más grande' y, de paso, puntualiza algunas de las versiones que se han dado a lo largo de los años por parte de su familia más mediática, los Mohedano, trae consigo un reguero de opiniones, como las de Ortega Cano o su tío Amador, que han amenazado con demandar a la hija de la cantante.

Por su parte, Rosa Benito, su tía política, se mantenía al margen de opinar, ya que ha dejado de formar parte del programa donde colaboraba, Ya es mediodía.

Sin embargo, y por sorpresa, la cuñada de Rocío Jurado reapareció en Fiesta para dar su punto de vista sobre lo que está viendo y oyendo y, de paso, se defendió de algunas acusaciones que había vertido sobre ella su sobrina política.

Una intervención breve, pero en la que dio buena cuenta de Carrasco, asegurando que esta dice "muchas barbaridades" sobre su madre y lo que ocurrió durante su enfermedad.

"¿Vosotros pensáis que Rocío Jurado no tenía un seguro [de vida] maravilloso?", preguntaba Rosa Benito, sobre lo que dice su sobrina, que su madre hizo la última gala de su vida, la de TVE, porque no tenía dinero para pagar su tratamiento contra el cáncer. "Igual que se dice que vomitó. Si hubiera pasado todo eso, ¿no pensáis que esa gala no se corta y se llevan a esa mujer a casa?".

"Me duele que se pueda permitir todo esto", aseguró Rosa Benito, que salió en defensa de su exmarido a quien su sobrina llamaba "fracasado".

"Yo el otro día subí un vídeo de Antena 3 donde ella personalmente le da las gracias a su hermano Amador, dicho por ella (Rocío Jurado), a mí me vale la palabra de ella, y creo que debería de valernos a más de uno. Nosotros lo hemos tenido todo con ella, pero ella lo ha tenido también todo con nosotros. Por eso siempre se ha rodeado de nosotros, de su gente, de su pandilla", zanjó, visiblemente molesta.