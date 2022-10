Es por tu bien

Controlar hasta la última parcela de nuestras vidas. El socialismo detesta que las personas puedan decidir libremente, que puedan tomar decisiones, pero, sobre todo, aborrece que no necesitemos de su ayuda, que seamos autónomos e independientes.

El debate sobre la energía no se escapa de los anhelos de la izquierda de controlarnos. En pleno verano decidieron imponer un decretazo que nos imponía los grados a los que debíamos poner el aire acondicionado y la calefacción, o que imponía a las empresas apagarse a partir de las diez de la noche. Y todo enmascarado en un falso proteccionismo, en una burda manipulación para hacernos creer que se preocupan por nosotros.

"Es por vuestro bien", afirman montados en el helicóptero para viajar entre La Moncloa y Torrejón. Pues no, no lo es. Porque mientras afirman protegernos, la luz sigue subiendo. Mientras afirman preocuparse, prefieren plantear otros debates. Mientras dicen que es por nosotros, desoyen a los verdaderos expertos o aprueban nuevos impuestos. Y, por supuesto, ellos no predican con el ejemplo.

Ahora ya no hay minutos de silencio por la pobreza energética como cuando gobernaba el Partido Popular, ahora ya nada es culpa del Gobierno.

El problema energético se puede afrontar de otra manera, tal y como plantea la Comunidad de Madrid. Sin imponer ni confiscar, bajando impuestos y apostando por otras fuentes de energía limpias y seguras, con alternativas y recomendaciones. Sin ideologías sectarias que, por ejemplo, criminalizan la nuclear frente a lo que están haciendo el resto de países. Hay otra forma de gestionar, revisando lo que no funciona como el mecanismo de tope del gas, que tanto está encareciendo la factura.

Para ello solo es necesario tener voluntad y tratar a la sociedad como adultos, sin paternalismos impostados ni ansias de control. Desgraciadamente, sabemos que con el Gobierno de Sánchez no podrá ser así, por mucho que intenten copiar a la desesperada medidas que propone Feijóo. Su única voluntad es controlarnos y las consecuencias serán devastadoras para España.

Por nuestro bien, que se vayan ya.