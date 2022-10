Aragonès y Turull, negociación in extremis a pocas horas de que acabe el plazo para rehacer la crisis de Govern

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, han hablado este domingo durante una hora sobre la crisis del Govern ERC-Junts. Ambos mantienen contactos discretos en un último intento de explorar un posible acercamiento -que parece poco probable-, antes de que esta noche finalice el plazo que se marcó Junts antes de convocar una consulta a sus bases.

Aragonès y Turull han acordado no dar detalles públicamente de las conversaciones que van manteniendo a lo largo de esta mañana de domingo y que continuarán por la tarde, para sacarse presión, en un momento en que está en juego la continuidad de la coalición de gobierno entre ERC y JxCat.

Turull ha explicado esta mañana presencialmente la propuesta de Junts al presidente Aragonès, que mantiene su posición: no restituirá el vicepresidente cesado, Jordi Puigneró.

Aragonès ya anunció el sábado que este domingo iban a hablar, aunque fuentes de Presidencia explicaron que pretende escuchar la propuesta de Junts pero "no es una negociación", ya que el presidente rechaza las condiciones de sus socios de coalición, una de ellas es tener una respuesta antes de las 23.59 este domingo.

JxCat entregó la noche del viernes a Aragonès un documento de condiciones que incluía cuestiones que ERC considera inasumibles, como la restitución de Jordi Puigneró como vicepresidente del Govern después de haber sido cesado por Aragonès el pasado miércoles, o la reactivación de un Estado Mayor del 'procés' bajo la coordinación del Consejo por la República, controlado por Carles Puigdemont.

El documento incluye además el cumplimiento de los tres acuerdos del pacto de investidura: coordinación del independentismo en Madrid; recuperar el espacio estratégico; y que la mesa de diálogo solo aborde la amnistía y la autodeterminación.

La propuesta de Junts "no permite llegar a un acuerdo"

"Es una propuesta que no está pensada para llegar a un acuerdo, no permite llegar a un acuerdo", ha denunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una entrevista a TV3 ha avisado de que "mantendrá" su decisión de destituir a Puigneró y ha advertido a JxCat de que sus "ultimátums" no ayudan.

Para Aragonès, "no tiene ningún tipo de sentido" que JxCat especule con una cuestión de confianza, porque "no se puede poner en cuestión la continuidad de un gobierno del que formas parte".

Pese a todo, se ha mostrado "dispuesto a hablar, con voluntad de sumar", y por ello ha mantenido "una conversación" con Turull, a quien le ha trasladado su rechazo al documento de condiciones de JxCat.

Aragonès ha descartado someterse a una cuestión de confianza, porque si no obtuviese suficientes apoyos se abriría un plazo de "dos meses para elegir un nuevo presidente de la Generalitat" y, como "no hay una candidatura alternativa" para conseguir los apoyos necesarios, Cataluña se vería abocada a unas nuevas elecciones.

Ante la posibilidad de que JxCat salga del Govern, ha dejado claro que no tiene intención de convocar elecciones, sino que trabajará para mantener la "estabilidad" y la "continuidad" de su ejecutivo.

Reunión de la dirección de Junts este lunes

De momento las conversaciones no habrían dado un resultado que haga pensar en un posible acercamiento, antes de que este lunes la dirección de JxCat defina la pregunta de la consulta de los días 6 y 7 de octubre, en la que su militancia se pronunciará sobre si hay que salir o no del Govern.