Las palabras de Risto Mejide sobre el pago de impuestos: "Estoy feliz de que me los suban"

El debate sobre los impuestos no solo está en la agenda política del Gobierno y las comunidades autónomas, sino que también ha saltado al tablero de los famosos. El presentador Risto Mejide no ha dudado en posicionarse en este debate con un mensaje en Twitter que no ha dejado indiferente a nadie.

"Yo estoy feliz de que me suban los impuestos. En serio", comenzaba diciendo el presentador de Todo es mentira en la red social.

Mejide ha defendido que cree "en el Estado de Derecho y hay coberturas que ni podemos ni debemos perder. Sobre todo para los más desfavorecidos", ha valorado.

En su opinión, "Si hay un momento en el que toca arrimar el hombro a los que nos ha ido bien en la vida, es ahora", ha concluido el también jurado de Got Talent.

Precisamente este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía en su intervención en el Foro La Toja la reforma fiscal presentada por su Ejecutivo. En este sentido, Sánchez ha recalcado que es evidente que son los ciudadanos quienes deben costear el estado del bienestar en proporción a sus ingresos.

"Quienes más tienen, deben aportar más a la caja común", ha insistido antes de subrayar que cuando se postula una reducción unilateral de ingresos, la pregunta real que hay que hacerse es qué prestaciones y servicios públicos se quieren recortar.