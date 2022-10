Fani Carbajo desvela que Isabel Presyler le agradeció que revelase una infidelidad de Íñigo Onieva

Durante los dos años que ha durado el noviazgo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva han sido muchas las voces que han apuntado a que el empresario estaba siendo infiel a la marquesa de Griñón, entre ellas, Fani Carbajo, a la que nadie creyó entonces... o eso parecía, porque la exparticipante de La isla de las tentaciones ha revelado que Isabel Preysler sí confió en su palabra e incluso le agradeció haber desvelado una deslealtad de Onieva.

Así lo ha contado Carbajo en su perfil de Mtmad, A pesar de todo, donde ha recordado que esta infidelidad tuvo lugar en 2021 durante una fiesta en un domicilio privado en el que tanto el diseñador de coches como ella estuvieron presentes, y en la que él se habría besado con una modelo venezolana antes de intentar ligar con ella.

Fani no tenía pruebas de lo que contaba, ya que no había podido captar ninguna imagen de Onieva con esta mujer porque se encontraba a escasos metros de ambos, por lo que las redes sociales se pusieron en su contra y fue duramente criticada mientras los seguidores de Tamara Falcó le pedían a la marquesa "que no me creyera, que soy una lianta, que a ver si me pienso que todo el mundo es como yo", ha rememorado.

Y Falcó no la creyó, pero su madre sí, ha asegurado Carbajo, que ha contado que fue Carmen Lomana la que se puso en contacto con ella para explicarle que Isabel Preysler creía su relato y le agradecía haberlo contado.

"A mí Carmen Lomana, cuando conté esto hace un año, me llamó, dándome las gracias y que había hablado con Isabel", narra, y añade que "me dijo que se lo contara, que me había visto Isabel Preysler en televisión y que me creía".

La exconcursante de realities también ha desvelado que le ha escrito un mensaje a Tamara Falcó a través de Instagram. En él, le ha explicado las razones por las que fue a Sálvame a contar lo que sabía sobre la infidelidad de su entonces novio y le ha deseado suerte, así como que no regrese con Onieva.