Un rapero ruso se suicida para evitar ir a la guerra y como acto de protesta

Desde que hace semana y media Vladimir Putin decretara la movilización parcial de los reservistas para que intervinieran en la guerra de Ucrania, la oposición al conflicto ha crecido en Rusia más de lo que en un principio se podría suponer.

Uno de los gestos más llamativos ha sido el del rapero Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de Walkie, que se habría quitado la vida para evitar ir a la guerra y como símbolo de protesta.

Tal y como recoge el Daily Mail, su cuerpo sin vida fue encontrado cerca de un edificio de gran altura en la calle Congressnaya, en la ciudad de Krasnodar, al sur del país.

A parecer, el músico de 27 años de edad, había dejado grabado un videomensaje, publicado en su canal de Telegram, en el que decía que no quería matar por ningún ideal.

Petunin, que había servido en el ejército ruso y había sido tratado en un hospital psiquiátrico, les dijo a sus fans: "Si estáis viendo este vídeo, entonces ya no estoy vivo. No puedo aceptar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal".

Según el Daily Mail, el rapero parecía temer que la movilización parcial dictaminada por Vladimir Putin pronto pudiera convertirse en un reclutamiento militar completo.