Kiko Matamoros abandona el 'Deluxe' tras un fuerte encontronazo con Laura Fa

El polígrafo a Kiko Matamoros y a Belén Esteban ha suscitado más de una polémica en el plató de 'Viernes Deluxe' (como, por ejemplo, el hecho de que se haya destapado la venganza de Kiko hacia Belén), pero lo que nadie esperaba era que Matamoros se enfadara contra la dirección del programa por una de las preguntas que se le han planteado.

La pregunta dirigida a Kiko era la siguiente: "¿Consideras que Belén Esteban ya no interesa?". Kiko responde que no y Conchita dice que miente. Es aquí cuando Matamoros tiene algo que decir: "Tenía esa pregunta y he dicho que iba a decir que no y va a salir que digo la verdad, he propuesto cambiar el texto por 'interesa menos que antes"

La cosa no queda aquí, pues Kiko se levanta de su asiento y no duda en dirigirse a la dirección del programa: "Sois unos fenómenos", le recrimina de manera irónica. "Tenéis unos huevazos... tenéis unas pelotas", continúa diciendo mientras abandona el plató, visiblemente molesto e indignado por lo que acababa de suceder.

Matamoros enfadado es igual que un simio. Vergonzoso su comportamiento #polibelenymata pic.twitter.com/ZWKRC7GwNy — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 30, 2022

A pesar de que todo ha terminado con un abrazo entre los colaboradores, ha sido inevitable que algunas verdades saliera a la luz, como el hecho de que Kiko reconociera que su compañera "ya cansa" porque "cuenta siempre lo mismo" o que Belén reconociese lo que nunca va a perdonarle a Matamoros.