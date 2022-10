La petición de Arguiñano a la audiencia de su programa: "Ahí no me falléis"

El popular cocinero Karlos Arguiñano se caracteriza por varias cosas, pero una de las más reconocidas es por la fluida comunicación que tiene con su audiencia, ya sea con chistes o bromas o con consejos.

El cocinero guipuzcoano aprovechó su programa del pasado miércoles en Antena 3 para mandar un mensaje a sus espectadores, que cada mediodía lo siguen fielmente desde hace décadas.

El chef de Zarautz (Guipúzcoa) hizo la siguiente reflexión: "¡Qué gusto poder cocinar con cosas que tenemos cerquita de casa! No dejéis de comprar a los productores locales".

Karlos Arguiñano prosiguió con su discurso: "Es muy fácil pedir a cualquiera y que te manden las cosas a casa", y añadió que "consumir productos locales nos hace mejores personas porque se lo estás comprando a gente que conoces y controlas".

El chef lo hace extensivo a otros productos más allá de la comida: "Comprar a los que están cerca de casa, que son los amigos de siempre. Igual estudiaste con ellos o tus hijos van con los suyos al colegio".

"Y no comprar a un número que te lo manda de Bruselas... Te mandan de Bruselas las pechugas de pollo. A Bélgica hay que ir a dar una vuelta cuando te apetezca", dijo.

"Ahí no me falléis, por favor. Os lo digo de corazón. Comprad a la gente del pueblo y en las ciudades al tendero que tienes al lado de casa en tu barrio y no lo pidáis para que lo manden de Düsseldorf", concluyó.