Isabel Pantoja ultima sus preparativos para su gira de regreso por América, pero está teniendo unas complicaciones no previstas debido a su pasado en la cárcel, por lo que su ESTA (documento indispensable para entrar en Estados Unidos) aún no ha sido aprobado. Pese a todo, ya ha formado su equipo, y su sobrina Anabel Pantoja será una de sus acompañantes.

Así lo ha confirmado Gema López en Sálvame mientras recibía mensajes de Anabel. "Su tía está superilusionada, la gira va a ser inolvidable y por supuesto que va a ir y que quiere estar a su lado. Está avanzando todo su trabajo para poder compatibilizarlo todo".

También ha desvelado que cada concierto se cerraría en torno a los cien mil euros, y que Anabel ayudará en la parte técnica de la gira, algo que negaba Kiko Matamoros. "Anabel iría como fan. No está en la lista de técnicos".

Ante esas afirmaciones, Anabel ha escrito a Gema para desmentirlo tajantemente. "A mí se me da de alta y de baja en cada concierto. Hago cue, sonidos, ensayos y estoy pendiente en todo momento de lo que ella necesite. No soy tan petarda como para no saber leer un cue (teleprónter)".