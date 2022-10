Los hoteleros se rebelan y salen del programa del Imserso: "Es un diseño incoherente con el panorama actual"

El programa del Imserso nunca fue rentable, pero este año "mucho menos". Esta es la principal conclusión de los hoteleros que esta temporada se han planteado dejar de ofrecer plazas a los jubilados, debido principalmente al aumento de los precios. Con una inflación del 9% en el mes de septiembre, y una subida de los alimentos o la luz que suponen un coste "importantísimo", el número de plazas ofertadas ha caído un 13%, muy por debajo de las 900.000, en comparación con la temporada prepandemia, con descensos incluso superiores en algunas comunidades.

Por ejemplo, en Andalucía, la oferta ha caído un 46%, pasando de 44 a 24 hoteles disponibles para el curso 2022-2023. "El precio por persona y día es el mismo que en años anteriores y se ha llegado a un punto en el que los hoteleros pierden muchísimo", explica el secretario general gerente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Solo en la zona costera de la provincia de Málaga, un 33% de los hoteles ha renunciado a ofrecer plazas para esta temporada, ante el escaso "margen de maniobra".

Los hoteles reciben 22 euros por persona y día, una cantidad que según las patronales hoteleras es "incoherente" en el contexto inflacionista actual, por lo que ven más necesario que nunca una reformulación del programa. "La temporada 2023-2024 también será una prórroga del actual período, por lo que ya estamos negociando con el Imserso para una actualización", explican desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

No es una opción atractiva

El programa ha dejado de ser interesante para muchos hoteleros. "No es una opción atractiva. Llevo 25 años trabajando en esto y no veo el beneficio". Jorge Cabrer es el consejero delegado del Hotel Manaus, ubicado en El Arenal de Mallorca. Desde hace años ofrece plazas para el Imserso pero esta temporada se ha dado de baja del programa, ante la subida de los precios. "No sale a cuenta", sentencia este hotelero.

"Por 22 euros al día no puedes ofrecer desayuno americano y comida y cena tipo buffet, cuando solo el menú del día en cualquier restaurante ya vale 12 o 13 euros", explica Cabrer. Como él, muchos otros hosteleros de las islas Baleares consideran que es "imposible" mantener la oferta este invierno. A Christian Weitzel, director comercial de la cadena hotelera Azuline, le habría "encantado" poder colaborar. "Hemos esperado hasta el último momento, hemos hecho números, hemos dudado una y otra vez… pero las condiciones no han cambiado y finalmente cerraremos a finales de octubre", explica apenado.

Para la industria hotelera de Baleares, el programa del Imserso actúa como un salvavidas, ya que reciben muy poco turismo extranjero durante los meses de invierno. "En otras zonas de España cuentan con turismo de proximidad, de fin de semana…pero aquí no", señala Weitzel.

No obstante, en otras regiones como Cataluña, donde es habitual recibir a turistas de Francia, este año tampoco se ven preparados para acoger a los viajeros del Imserso. "El sector todavía no se ha recuperado al 100% y, tras dos años de pandemia, es insostenible hacer frente a la campaña de este curso", comenta Roberto Torregrosa, director de los hoteles Guitart en Lloret de Mar (Girona). Entre los motivos, nuevamente el precio. "Siempre ha sido muy justo, pero este año se ha devaluado", señala.

En consecuencia, los tres hoteles que dirige Torregrosa cerrarán sus puertas en los próximos días. "No ha sido una decisión fácil. Llevamos muchos años y este es el primero que nos damos de baja", lamenta. La parte menos agradable se la lleva el personal. "Es una lástima tomar este tipo de medidas. Están matando los destinos turísticos", expresa.

Benidorm resiste: "Primamos el factor humano"

La ciudad de Benidorm, uno de los destinos clásicos del Imserso desde su nacimiento, ha esperado hasta el último minuto para confirmar la temporada. "Hace un mes todavía no habíamos firmado nada", explica Daniel López, director del Hotel Golden. Sin embargo, la ayuda extraordinaria de la Comunidad Valenciana, que eleva el coste total por persona a los 27 euros, ha permitido reducir la diferencia en el gasto que hacen los establecimientos, que se calcula en torno a los 34 euros por persona y día.

"Para que nos entendamos, con la ayuda únicamente del Ministerio de Derechos Sociales, que ha hecho oídos sordos, perdemos la camisa y el pantalón; gracias a la Comunidad Valenciana, perdemos solo la camisa". Para Nuria Montes, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), esta metáfora resume perfectamente la situación a la que se enfrentan los hoteleros.

Con todo, la oferta se ha mantenido y los jubilados podrán disfrutar de algo más de 60 hoteles en la región, el 80% situados en Benidorm. "Muchos no, todos van a pérdidas", sentencia Montes. Sin embargo, según explica, han tomado la decisión de seguir en el programa para mantener el empleo. "Ha pesado el factor humano y que los trabajadores puedan mantener a sus familias todo el año, no solo en temporada alta", comenta emocionada la responsable de Hosbec.

"Quieren ver la Liga y bailar todos los días"

Pensión completa, excursiones, frigoríficos a punto, seguro de asistencia, actividades deportivas, yoga, baile… "¿Es que los jubilados tienen que bailar todos los días?", se queja Cabrer, del Hotel Manaus. "Date cuenta que la animación son entre uno y dos sueldos más", apunta en la misma línea el director del Hotel Golden. Algunos creen que no se valoran todos los servicios que se dan en un hotel a los usuarios del Imserso. "El Gobierno ofrece unas tarifas que no son rentables", dice. "Es insostenible mantener las pensiones completas con este presupuesto", añade Torregrosa.

Donde más están notando la subida de los precios los hoteleros es en la alimentación y el suministro de luz y agua. Según el director de Guitart Hotels, los 200 productos principales y básicos para un hotel han subido de media un 77%. "Estamos hablando del aceite, las galletas, las pastas…", comenta con preocupación. Por su parte, el director comercial de Azuline Hotels destaca el incremento en la factura de la luz. "Nos afecta muchísimo", señala.

Además, hay otra serie de gastos fijos a los que un hotel tiene que hacer frente. Por ejemplo, el Wifi o los canales en abierto para ver el fútbol, que se han convertido en obligatorios. "Si no lo tienes, se enfadan", manifiesta Cabrer. Aproximadamente, según sus cálculos, esto supone 300 euros más en la factura mensual de un hotel. "Cada uno sabe lo que tiene en su empresa y, desde luego, para nosotros es más oportuno echar el cerrojo", concluye Torregrosa.