Así ha respondido Iker Casillas a los rumores sobre su supuesto acercamiento a Shakira

Iker Casillas siguió hace unos días a Shakira, en redes sociales, hecho que desató la controversia entre los medios de comunicación, especialmente los latinoamericanos.

Estos especularon a cerca de la supuesta intención del exmarido de Sara Carbonero sobre aventurarse a conquistar a la intérprete de Can't Remember To Forget You.

El futbolista se mostró molesto por las rápidas conclusiones que sacó en claro la prensa, por la simple e inocente acción como convertirse en seguidor de la colombiana.

El deportista se mostró muy cansado a la par que indignado, por que todos sus pasos se miren con lupa, por tanto se atrevió a romper su silencio en su cuenta de Instagram, donde acumula 18,4 millones de seguidores.

Con mucho sentido del humor, el oriundo de Móstoles ha desmentido los rumores sobre una supuesta relación con la cantante: "En alguna redacción: 'Iker sigue a Shakira en Instagram'; '¡Eso es que están juntos!; '¿Nos inventamos la noticia'; '¡No hay huevos!'; '¡Agárrame el cubata!'".

Además, el propio Casillas se encargó durante estos días de compartir en su perfil, los titulares de las noticias que lo vinculan con Shakira, dejando claro que se trata todo de una invención.