La ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue en boca de todos. Los matinales informativos siguen haciéndose eco de los movimientos del empresario y de la marquesa de Griñón. Con sus declaraciones en El Hormiguero, Falcó dejó claro que está superando la infidelidad del que iba a convertirse en su marido.

Desde el plató de El programa de Ana Rosa, los colaboradores del Club Social no han dudado en ofrecer su opinión al respecto y, aunque Joaquín Prat ha destacado que Tamara "tiene todo el derecho a contar su vida", Isabel Rábago ha afirmado que "no es lo cristiano".

Tras recordar las declaraciones de la marquesa, Rábago ha aclarado: "La manera que tuvo de verbalizarlo al decir que 'hay mucho más' es desafiante. Entiendo tu dolor y lo comparto, pero soy partidaria de que se está acosando a Íñigo Onieva. Ha habido infidelidades peores".

De la misma manera, la periodista ha destacado que "hay determinadas manifestaciones que hace desde ese estado de shock en el que se encuentra. Sus amigos dicen que se lo advirtieron muchas veces ella no lo creía. No puedes decir que te despertaste un día y te encontraste con una persona diferente a la que conocías porque ya te lo había advertido, otra cosa es que no te lo creyeras porque tú no lo habías visto".

De la misma manera, la colaboradora ha apuntado que, durante su aparición en el programa de Pablo Motos, "hubo frases innecesarias porque ya bastante tiene Íñigo". Por su parte, Prat ha señalado que la actitud esquiva y enfadada de la madre del empresario con la prensa "es perfectamente comprensible porque nada te duele más que un hijo".