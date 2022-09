'El programa de Ana Rosa' analiza un estudio sobre adicción al 'smartphone': "Hoy en día, desprenderse del móvil es casi imposible"

La dependencia que gran parte de la población tiene de su teléfono móvil se ha convertido en un auténtico problema que afecta, en gran medida, a la manera de socializar con el resto de personas que tenemos a nuestro alrededor.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Pedro Farias, director de un estudio de la Universidad de Málaga que ha tomado a cien voluntarios de entre 15 y 24 años para comprobar cuál es su nivel de adicción al teléfono móvil.

El matinal también ha contactado con Lorena Vega, una de las voluntarias del estudio, que ha pasado siete días despegada del dispositivo. "Hoy en día, desprenderse del móvil es prácticamente imposible. Lo usamos hasta para consultar el extracto del banco e incluso para pagar", ha destacado el profesor.

Por su parte, la joven ha señalado que, aunque las primeras horas fueron más duras, después se acostumbró y agradeció no poder utilizar su teléfono móvil: "Me sentía extraña, no sabía nada de ninguna persona. Mi media era de cinco horas en TikTok".

De la misma manera, Lorena ha agregado que empleó el tiempo que pasaba cada día a utilizar el dispositivo para avanzar con trabajos pendientes de la universidad y para quedar con amigos a los que se había acostumbrado a ver solo a través de videollamadas. Así, cuando recuperó su teléfono, la joven ha explicado que contaba con más de 1000 mensajes que ni siquiera leyó ni contestó porque no lo creyó necesario.

Los colaboradores no se han desprendido de sus teléfonos móviles. MEDIASET

Desde el plató del matinal, Joaquín Prat ha apuntado que el programa había querido hacer su propio experimento utilizando a los colaboradores, sin que estos lo supieran, como objetos de estudio. Así, mientras el presentador entrevistaba a los invitados, las cámaras han captado cómo el resto de presentes no despegaban la vista de las pantallas de sus smartphones.

El presentador ha recordado que, durante su niñez, pasaba las horas en la calle jugando con sus amigos. Sin embargo, Fernando Berlín ha señalado que los que vivían en grandes núcleos de población lo tenían más complicado y "pasaba el día viendo dibujos en la televisión".