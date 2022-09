Ribera insta al PP a hacer propuestas para crear un nuevo impuesto a las petroleras que discuten este viernes los ministros de la UE

En pleno debate fiscal, con la creación de nuevos impuestos y la supresión de otros existentes, la configuración del la nueva tasa que gravará en la UE los beneficios extraordinarios de compañías petroleras y gasistas debido a la crisis energética dará este viernes un paso importante en Bruselas, que servirá para indicar al Gobierno cómo debe ser en plena tramitación parlamentaria. En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha querido pronunciarse sobre el debate europeo sobre cómo calcular el impuesto pero sí ha instado al PP a que haga sus propuestas de cómo debería ser.

"Ya no vale decir 'yo no quiero saber nada, lo rechazo, no hablo', que es lo que encontramos en el debate a la totalidad [en el Congreso] hace apenas 10 días", ha apuntado Ribera a su llegada este vienes al Consejo extraordinario de Energía, que tiene en la agenda, entre otras medidas, el impuesto europeo a petroleras y gasistas.

Se refería al voto en contra del PP -y también de Vox- en el Congreso a tramitar la creación de un impuesto de este tipo, un día antes de que la Comisión Europea propusiera gravar con un impuesto del 33% los impuestos excesivos -un 20% más de lo esperado- de petroleras y gasistas. A partir de este momento, los populares abandonaron su rechazo total a este nuevo impuesto y pasaron a exigir al Gobierno que el que se creen en España sea igual al que se cree en Bruselas, dadas las diferencias entre ambos.

"Nuestro mensaje al PP y a otros que rechazaron debatir sobre este tema, ahora que está claro que todo el mundo va a debatir sobre este tema, es si usted piensa que es mejorable, haga propuestas, presente enmiendas", ha dicho Ribera, que ha esperado así la participación del PP en el trámite parlamentario.

Adecuarlo a cada país

Lo que pase con este nuevo impuesto español dependerá mucho de qué acuerden los gobiernos europeos a nivel europeo. Este viernes, verán una propuesta que Ribera ha apuntado que "introduce una referencia importante, la capacidad de cada Estado miembro de adecuarlo a su sistema fiscal".

En todo caso, la vicepresidenta ha apuntado que se trata de un debate "técnico" en el que no ha querido abundar, como tampoco en el planteamiento que ha trasladado la Presidencia checa de la UE al resto de gobiernos para modificar la propuesta inicial de la Comisión, con el resultado final de que el impuesto sería menos gravoso para las compañías. De acuerdo con un documento publicado por EUObserver, la Presidencia considera que considerar que un 'beneficio caído del cielo' es a partir de un 20% más de lo previsto es "excesivo" y también apuesta por ampliar el periodo de cálculo de este beneficio extraordinario, partiendo de 2019 en lugar de 2020, es decir, un año de actividad normal antes de la pandemia, cuando el consumo y los ingreso de estas compañías se desplomó.

"Hay una parte técnica que deben resolver de la mejor forma posible los expertos fiscales sobre lo que haga el resto de Estados miembros y qué encaje mejor en nuestros sistemas y una parte política que afortunadamente está abierta al debate en el Parlamento", ha dicho.