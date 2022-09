Christina Aguilera confiesa que su apellido latino ha sido "maltratado y masacrado" y que intentaron que se lo cambiara

La cantante Christina Aguilera está plenamente volcada con su nuevo álbum, que además de una suma de canciones es también una declaración de intenciones, pues lleva por título Aguilera.

No es casualidad, es una forma de "cerrar un círculo", pues el apellido latino de la cantante le ha dado quebraderos de cabeza en una industria de la música que habla fundamentalmente inglés.

El problema, revela la propia cantante es que es "difícil de pronunciar" para muchos anglosajones por lo que ha sido "masacrado y maltratado muchas veces".

"Tengo un nombre que me han intentado quitar en numerosas ocasiones en este negocio. No es el nombre más fácil de pronunciar para todo el mundo. Pero prefiero no revelar los malos nombres que me han sugerido desde entonces", decía la artista.

Pero ella no cedió a las presiones. "Soy Aguilera, estoy orgullosa de mi origen. Mi padre es de Ecuador. Es la autenticidad y es muy importante para mí. Por qué no cerrar el círculo de todos los capítulos con un nombre, ¡mi nombre!", decía sobre el apellido y el nombre de su último disco.

El próximo trabajo, un recopilatorio llamado La luz, contiene la canción No es que te extrañe, una balada que Aguilera insinuó que está dedicada a su padre Fausto Wagner Aguilera.