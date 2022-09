Tu horóscopo diario: viernes 30 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 30 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Pase lo que pase hoy no te dejes abatir por la tristeza o el pesimismo. Hoy te vas a encontrar con un infortunio inesperado en tu trabajo, con una traición o un ataque por la espalda. Al principio tus enemigos van a pensar que han ganado y tú ya estás fuera de juego, pero la situación no tardará en dar la vuelta a tu favor.

Tauro

Debes aceptar una ayuda o una colaboración que se te ofrece o tienes a tu disposición. Siempre te gusta hacer las cosas solo o tener el control total de la situación, pero en estos momentos te irá mucho mejor y ganarás mucho más si aceptas esa ayuda y te abres más a trabajar en equipo, porque viene de alguien que te aprecia.

Géminis

Ten prudencia con el amor porque te podrías llevar un desengaño o quizás meterte en una relación que te va a traer muchos sacrificios y penalidades, aunque al mismo tiempo también te sientas muy feliz. En estos momentos los asuntos de corazón te podrían complicar la vida más de lo esperado y debes actuar más fríamente.

Cáncer

Los astros propiciarán que hoy tengas un día de claroscuros, bueno para el trabajo y los asuntos mundanos o materiales, pero algo más entristecido o complicado en el terreno personal, sentimental o familiar. Cuanto más tiempo le dediques al trabajo o más te impliques en ello mejor te irán las cosas. Tan solo está un poco triste.

Leo

Te espera un día bastante favorable en general, en parte porque te van a ir las cosas bastante bien tanto en el trabajo como los asuntos personales, uno de esos días en los que sentirás que navegas con el viento a favor. Pero también todo ello te servirá para echar a volar tu imaginación y sentir que algún día podrás llegar muy lejos.

Virgo

Se acerca una gran oportunidad para ti, algo que has estado esperando desde hacía mucho tiempo. Ahora no puedes titubear, debes tirarte a la arena, demostrarte a ti mismo y a los demás que eres apto para afrontar grandes retos con éxito. Siempre has implorado que la vida te diera una oportunidad, pues ya mismo la vas a tener.

Libra

Aunque tú te desenvuelves en la vida sorteando los obstáculos con inteligencia y habilidad, sin embargo, en tu corazón tienes tristeza y malestar porque piensas que muchas cosas que están pasando no son justas. No te sientes a gusto con el ambiente que te rodea y terminarás la semana con una actitud melancólica y desengañada.

Escorpio

Desde finales del verano estás en una actitud muy positiva para luchar por tus objetivos laborales, materiales y sociales, para llevar a la realidad tus sueños y ambiciones, aunque eso te exija luchar y perseverar intensamente. Lo que en realidad sientes es que ahora la suerte está contigo y por ello debes seguir adelante sin desfallecer.

Sagitario

Intensas luchas y tensiones en el trabajo te van a traer un día un poco más estresante de lo habitual, aunque al final termines llevando las cosas a tu terreno. Últimamente, sientes que se interponen demasiados obstáculos en tu camino, incluso más de una vez te has planteado darle un giro a tu vida, pero solo son momentos de bajón.

Capricornio

Hoy no debes bajar la guardia porque vas a enfrentarte con algún importante problema totalmente inesperado. Nunca debes relajarte cuando parezca que todo va sobre ruedas porque es el momento ideal para que el destino te sorprenda e incluso tire abajo tus logros como si fuera un castillo de naipes. Al final lograrás parar el golpe.

Acuario

Te espera un día de gran actividad, aunque tendrás la sensación de que se trata de un día un poco estéril, de ir apagando un fuego tras otro, pero que todo eso luego no te deje ningún tipo de contrapartida o recompensa. No te preocupes porque lo que no viene ahora te llegará con seguridad más adelante y cuando menos lo esperes.

Piscis

Hoy será uno de esos días en los que te gusta refugiarte en tu vida interior, incluso si fuera posible en el hogar o junto a tus seres más queridos. Aunque en tu trabajo despliegues una gran actividad, o te enfrentes con éxito a un sinfín de problemas, en realidad solo desearás que todo acabe para buscar el descanso y la paz del hogar.