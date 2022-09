Olga Moreno está enamorada de nuevo. Su corazón lo ocupa Agustín Etienne, su representante, según informó ella misma a la revista Semana. Por ello, un día después de salir la noticia, Marta López ha desvelado en Sálvame que ha estado con ambos y que, de hecho, él se interesó por ella.

La tertuliana ha reconocido en el plató que la noticia le sorprendió, ya que recientemente había notado que Etienne tonteaba con ella. "Me ha tirado los tejos", ha contado.

"A mí me ha dicho cosas como le ha podido decir a otras chicas", ha añadido López, a lo que ha añadido: "Me consta que ellos no tienen ninguna relación porque si no, a mí Agustín no me dice esas cosas".

Asimismo, ha asegurado que no se siente engañada por sus amigos porque en aquel momento no estaban tonteando: "He vivido cosas con ellos y he visto cosas que me cuadran".

Precisamente, este miércoles podían leerse las declaraciones de Moreno en la revista del corazón: "Desde hace algunos meses le tiraba los tejos. Tras mi separación, empecé a pasar más tiempo en Madrid y salíamos con sus amigos, mis amigas... Le decía que algún día terminaríamos juntos, aunque él se reía de mis ocurrencias".

Hace un mes, la exmujer de Antonio David Flores le pidió una cita a su representante. Desde entonces, han iniciado una historia a la que no quiere poner nombre, pero que la ilusiona enormemente.