Anabel Pantoja, destrozada, reacciona a la persecución de Rafa Mora en 'Sálvame': "Estaba llorando por dentro"

Anabel Pantoja ha vuelto este jueves a España después de pasar unos días en EE UU y, aunque contaba con que su aterrizaje fuera tranquilo, no ha sido así. Rafa Mora la ha esperado en el aeropuerto y ha explicado en directo que ambos estuvieron a punto de pasar la barrera de la amistad.

La persecución de su excompañero en los platós no ha gustado nada a la exconcursante de Supervivientes, que poco después ha publicado unas stories en Instagram mostrándose muy afectada. Y es que no apoya la forma que ha tenido el programa de tratar su relación con el tertuliano.

Entre lágrimas, la sobrina de Isabel Pantoja ha calificado la decisión del programa como "algo innecesario": "He venido de este programa y sé lo que es trabajar ahí. La puesta en escena es muy buena y puede llegar a ser divertida. Pero esos veinte minutos en los que tienes detrás a una persona que no te habla, pero que, bueno, es un compañero...".

“¿Sentiste miradas coquetas por parte de Anabel?”, preguntaba el presentador y aunque el colaborador decía “no”, con la cabeza asentía en un claro “sí” #yoveosálvamehttps://t.co/LxXjxQu3nT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 29, 2022

"Que si cuándo vas a trabajar, que si cuándo vas a pagar... Joder, son cosas que verdaderamente son rumores. Ahí, delante de todo el mundo, 'dispara'. Joder, que soy persona", se ha quejado, pidiendo que se tenga "un poco de memoria".

"Son preguntas muy fuertes y tengo derecho a no responderlas. Que me dejéis y no me preguntéis más. Me han preguntado como veinte veces lo mismo: que si cuándo pienso cotizar, trabajar... ¿Pero quién se piensa que no estoy trabajando? Me he ido quince días de vacaciones. He estado tres meses en una isla sin comer. Dejadme distribuir mi vida", ha exigido.

Pantoja ha recordado que no se mete "en la vida personal de nadie" y que, aunque sabe que es un personaje público, no está dispuesta a recibir "preguntas hirientes": "Me veíais callada, pero la gente que me conoce sabe que yo estaba llorando por dentro". Eso sí, no se ha pronunciado sobre las confesiones de Mora sobre su supuesto tonteo. Y es que, según el colaborador, su excompañera estuvo muy interesada por él, aunque este puso el freno.

La influencer ha lamentado, además, el trato del programa, porque dice que brindó buenos momentos mientras trabajó ahí, y que ofreció su boda y su separación.