30 años del día que Sinéad O'Connor rompió una foto del Papa en directo: una vida marcada por la polémica

"Oh, shit". Es decir: "Oh, mierda". Eso se le escuchó a decir a alguien el 3 de octubre de 1992, justo cuando acababa de terminar su actuación en directo, desde el Saturday Night Live, Sinéad O'Connor. Hacía apenas dos semanas que acababa de sacar su tercer disco, Am I not your girl?, y estaba en la cima del estrellato. Pero no hubo aplausos. Un silencio de funeral se había hecho en todo el estudio y nadie sabía muy bien cómo reaccionar a lo que acababa de ver: la cantante había roto en ocho pedazos una fotografía del Papa Juan Pablo II delante de la cámara de la NBC y para todo Estados Unidos. Estaba sola en el escenario. Se quedaría sola casi para siempre.

Ponemos en contexto. Sinéad O’Connor, irlandesa de 1966, había descollado en la industria musical, conquistando a crítica y público, con su primer disco, The Lion and the Cobra. Esa potentísima carta de presentación hizo que consiguiese que Prince -al que más tarde acusó de querer abusar de ella en una entrevista con The New York Times- le cediese, pasa su segundo álbum, I do not want what i haven’t got, una balada que el artista había compuesto para uno de sus bandas satélites, The Family, en la que quien cantaba era Paul Peterson. La canción Nothing Compares 2 U.

La apabullante recepción del tema, que O'Connor le dedica a su madre fallecida en un accidente de tráfico y con quien no se llevaba especialmente bien (en lugar de la exnovia a la que se lo dedicaba Prince), la convierten en una estrella internacional, con miles y miles de copias vendidas y sonando en todas partes. Hasta el videoclip, con ella, jovencísima, en primer plano y llorando junto a largas panorámicas en las que pasea por unos jardines comidos por el follaje, se vuelve un mastodóntico éxito. En EE.UU. se la venera.

Lo que nos lleva a la noche en cuestión. Según una comisión de investigación realizada en 2009, más de 25.000 menores irlandeses habían sufrido abusos sexuales a manos de 400 curas durante décadas. Pero O'Connor no le dijo nada a la cadena. Al contrario, cuando estos ya tenían contratada una banda para que versionara junto a la cantante un tema de Bob Dylan, esta les dijo que iba a cantar, a capela, War, de Bob Marley, tal y como contaría el entonces productor ejecutivo del programa, Lorne Michaels.

La fotografía que había de sacar, aún así, era la de un niño refugiado bosnio. Sin embargo, al acabar, sacó la fotografía del Papa y la rompió de tal forma que el micrófono captó los sonidos del desgarro. O'Connor grita "¡Luchad contra el verdadero enemigo!" y la cámara se aleja. Está sola en el escenario, con unas velas y tranquilamente se quita los auriculares. Es de los pocos programas que se emiten en directo y el estudio 8 del Rockefeller Plaza de Nueva York, donde se rueda, no se lo cree.

Miles de llamadas a la cadena (solo siete se posicionaron a favor de la irlandesa), periódicos y revistas en su contra, y hasta una auténtica adalid del sacrilegio, la controversia y la provocación religiosa como Madonna, que en 1993 acabaría por parodiarla también en el Saturday Night Live, llegó a decir: "Creo que hay mejores maneras de exponer tus ideas que hacer trizas una imagen que representa tanto para tanta gente".

A la semana siguiente, Joe Pesci, el presentador invitado de esa semana en el SNL, se burla de Sinèad y enseña la fotografía del Papa recompuesta. Mientras, en su siguiente concierto en La Gran Manzana (precisamente un homenaje a Dylan), es abucheada y solo es consolada por su amigo Kris Kristofferson, una de las pocas figuras públicas que salió en su defensa. Las malas críticas siguen, son quemados o destrozados sus discos y ella decide emitir un comunicado el día 24 de ese mismo mes. "Querido quien seas, mi nombre es Sinead O’Connor. Soy una mujer irlandesa. Y soy una niña de la que abusaron. La única razón por la que abrí la boca para cantar fue para poder contar mi historia y para asegurarme de que alguien la escucharía".

29 years ago today, October 3 1992, singer Sinead O’Connor, tore up a picture of Pope John Paul II during her performance on NBC’s Saturday Night Live. The studio audience was stunned into silence. However, many forget following week’s SNL host Joe Pesci’s response in his open. pic.twitter.com/4c5j6QyQhT — Boston Radio Watch, Part 2 (@bostonradio2) October 3, 2021

Dio igual, puesto que hubo de cancelar su gira norteamericana y pasaría años en el ostracismo. En 1997, en una entrevista con el semanario italiano Vita, le pidió perdón al Papa, tildando su actuación de ridícula y hecha "porque estaba en rebelión contra la fe", pero que la fe aún estaba con ella. Cinco años más tarde, preguntada si cambiaría algo de lo que hizo en el SNL respondió: "¡Por supuesto que no!". En 2005 diría que su misión es "rescatar a Dios de la religión". Y en 2018, tras haberse convertido al Islam, su nombre pasó a ser Shuhada' Davitt.

Dramas y polémicas

Un año antes, sin embargo, ya lo había cambiado por Magda Davitt. Y es que Sinèad O'Connor ha sido y es toda una fuente de polémicas. A sus 55 años se ha casado en cuatro ocasiones: con su productor y amigo John Reynolds, con quien sigue colaborando; con el periodista Nicholas Sommerland de 2001 a 2004; con el músico Steve Cooney apenas un año entre 2010 y 2011; y con su terapeuta especializado en adicciones a las drogas Barry Herridge, que tuvo lugar en Las Vegas y apenas duró 16 días.

En el año 2000, eso sí, había dicho que era lesbiana. Luego, que no. Y en 2005 matizó: "Tengo tres cuartas partes de heterosexual y una cuarta parte homosexual. Pero me inclino más por los chicos peludos". Un par de años antes le habían diagnosticado trastorno bipolar y desde entonces han sido varias las ocasiones en las que ha amenazado con quitarse la vida, escribiendo en su página de Facebook mensajes de despedida o, como en 2017, un inquietante vídeo de 12 minutos en el que, llorando desde un motel de Nueva Jersey, hablaba de la soledad y del suicidio.

Ha tenido cuatro hijos, si bien solo uno, el primogénito, Jake Reynolds, fue con uno de sus esposos. Los otros (Róisín Waters, Shane y Yeshua Francis Neil) fueron con otras parejas. De ellos, Shane, a sus 17 años, se quitaba la vida en enero de este mismo año tras arrastrar problemas mentales que le llevaron a estar internado en un hospital. Sinèad, como madre, ha asegurado que no volverá a actuar nunca más.