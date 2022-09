'Un, dos, tres...' en una plataforma de internet esta vez

"El popular formato Un, dos, tres… responda otra vez, creado por Narciso ‘Chicho’ Ibáñez Serrador, se producirá en formato digital y estará apoyado por nuevos talentos de distintas plataformas como Twitch, Youtube, Instagram o TikTok", éste era el anuncio conjunto que hacían las productoras audiovisuales Prointel e Isla y GlobalStudio tras llegar a un acuerdo para recuperar el afamado y carismático concurso de televisión.

Un formato que podría dejar para siempre de ser de televisión y comenzar a ser un concurso de plataforma, pues sus promotores han sabido ver el cambio y cómo ir a buscar a los nuevos espectadores allá donde estén. Y están en Internet. Y son escurridizos.

Alejandro Ibáñez Nauta, director de Prointel e hijo de Chicho ha contado a 20minutos.es cómo será ese nuevo Un, dos, tres… cuyo espíritu es el de contentar a jóvenes y nostálgicos no tan jóvenes.

"En lo que se refiere al juego, cuando lo veas vas a ver que es el Un, dos, tres… porque la estructura seguirá prácticamente igual, con preguntas, respuestas, las pruebas físicas y la gran subasta, ese es el esqueleto del Un, dos, tres... original y eso seguirá, pero lógicamente con las nuevas tecnologías lo más seguro, y en eso estamos en desarrollo, es que se podrá jugar en directo desde casa y los juegos serán más interactivos", explica Ibáñez.

La diferencia está sobre todo en la plataforma en la que quieren emitir, sobre todo en Twitch. "A través de los streamers que hay ahora, como Ibai, por ejemplo, se está explotando mucho el entretenimiento y los grandes eventos en esta plataforma y están funcionando muy bien como la velada o las campanadas, así que la idea es recuperar el concurso por ese lado", hace ver el hijo de Chicho.

Hay que tener en cuenta que la audiencia de Twitch tiene una media de entre 15 y 20 años y a la vez, no desvirtuar el formato para no alejar a los espectadores de más edad. "Va a tener sus elementos nostálgicos y las marcas del Un, dos, tres... estarán estarán ahí y seguirán vivas. Lógicamente también lo que queremos es que los niños le digan a su padre, 'oye, te pongo Twitch en la televisión'", hace ver el promotor de este nuevo Un, dos, tres…

Y aunque modernizarán muchos elementos la reacción de este nuevo público nativo digital es un misterio. "Es un público complicado porque tienen muchas cosas, mucha oferta. Si están viendo algo y se aburren se van a ver a The Gref jugando al Minecraft o al Rubius comentando vídeos tontos", por lo que Prointel e Isla y GlobalStudio no tienen intención de hacer un Un, dos, tres... semanal. "Nuestra primera idea es hacer un único Un, dos, tres… un gran evento y eso funciona, pues ya haríamos más, pero la manera en que funciona Twitch no es hacer cosas diarias, o semanales, sino cosas grandes", explica Alejandro Ibáñez.

Y, ¿quiénes van a ser los concursantes? Probablemente sean personajes conocidos. "Valoramos si pueden ser famosos de la tele de ahora, o de Instagram o streamers…", o todos a la vez.

Al frente del programa se pondría "uno o dos presentadores, como lo eran Jordi Estadella y Miriam Díaz-Aroca". "Tenemos en lista varios nombres a los que queremos y con los estamos hablando", dice el hijo de Chicho, que explica que "lógicamente no puede ser un Jorge Javier Vázquez, o cualquiera que sale en la tele, porque los niños no saben ni quien es o lo saben, pero no les gusta".

Así que buscan un perfil que tenga trayectoria televisiva y sepa hablar frente a la cámara y moverse, pero que tenga "un poco de los dos mundos, de la gente joven y de la gente más madura".

Nos queda la duda de por qué en una época de recuperar viejas marcas y hacer continuaciones y tirar de nostalgia no ha vuelto el Un, dos, tres… a la tele lineal. "Lo lógico hubiera sido que volviera a Televisión Española, pero es imposible con la nueva ley que sacaron de la prohibición de publicidad y patrocinios el Un, dos, tres… no puede existir sin eso, porque es un es un programa de branded content, de publicidad y de patrocinios por todos los lados, en los premios... no puedes regalar un coche sin decir la marca", hace ver Ibáñez.

"Nuestra meta es, si conseguimos lo que queremos, tanto en desarrollo, como en presupuestos y lo que queremos y deseamos la idea es tener el Un, dos, tres... preparado para el primer trimestre de 2023", aventura el creador.