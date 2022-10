De apuntar alto a caer en picado: la vertiginosa relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Otoño trajo este año con un gran culebrón bajo el brazo: la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. En cuestión de tres días, España vio cómo una historia de amor que parecía apuntar alto caía estrepitosamente a medida que avanzaba el goteo de informaciones sobre las infidelidades del empresario a la marquesa, quien, ante tales traiciones, le dijo adiós.

El revuelo comenzó el pasado jueves, cuando la aristócrata confirmó los rumores de boda a través de Instagram. "En la vida lo único que importa es el amor. Y escribo amor en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo", escribió, añadiendo una fotografía de ambos dándose un beso y mostrando el anillo de compromiso. Pero la felicidad duró poco.

Al día siguiente un vídeo comenzó a correr como la pólvora: en él aparecía el diseñador de coches besando a una mujer en Burning Man, un festival que se celebra anualmente en el desierto de Nevada (EE UU). Onieva dijo que las imágenes pertenecían a 2019, pero la prensa y el círculo de la marquesa ataron cabos: el vestuario y la música pertenecían a este año. Falcó le quiso dar un voto de confianza, pero las evidencias hablaban por sí solas: hacía menos de un mes, su pareja le había sido infiel.

Esa misma noche ambos discutieron porque Onieva le dejó caer que la había engañado. Habían ido juntos a una boda, pero la fiesta (al menos para ellos) acabó pronto. Unas horas más tarde, Falcó borró el anuncio de compromiso (o de "engagement", como lo definió Onieva en su momento). Todo indicaba que habían roto. Fue Falcó la que lo confirmó unos días después en Sálvame y en un encuentro con la prensa: "Yo quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo, y que me trate con respeto".

Habían terminado dos años de una relación que, de cara a la galería, era envidiable y estable: los dos pertenecían a la alta sociedad, compartían amistades y, pese a ser muy diferentes (ella tuvo dudas al principio porque creía que no eran compatibles), tenían una idea de la vida similar. Él tiraba más a la noche y ella a la misa, pero hacían por adaptarse en el mundo del otro. Falcó lo confirmó en su documental La marquesa.

Pero, ¿cómo se conocieron? Todo comenzó en una fiesta de una amiga en común, Luisa Bergel, en marzo de 2020. Los dos se gustaron, aunque la colaboradora de El hormiguero era más reticente a dar cuerda a su tonteo. Fue él quien le propuso quedar a cenar y, a partir de ahí, todo fue a mejor.

La hija ganadora de MasterChef Celebrity estaba nerviosa porque tenía que acudir a un evento en el que el protagonista era un niño con cáncer terminal y no sabía cómo actuar. Onieva le dijo que el objetivo era que el niño se lo pasase bien. "Me sirvió y dije ‘mira, hay algo de todo este perfil de 'discotequeo' que me sirve", contó Falcó. Al cabo de unos meses, ya se dejaban ver acaramelados. La revista ¡Hola! Los fotografió dándose un beso con la mascarilla puesta.

Las cosas iban muy bien para la aristócrata cuando, en abril de 2021, una noticia afectó a su paz: la concursante de realities Fani Carbajo contó en Sálvame que Onieva había sido infiel, ya que había sido visto besándose con una mujer en un bar de Madrid. Los rumores corrieron como la pólvora y, pese a los esfuerzos de la prensa por obtener declaraciones de la pareja, ambos se mantuvieron callados. Pasó el tiempo y, después de la tormenta, llegó la calma: Falcó dijo que apostaba por el empresario.

"Acerca de los rumores, estoy tan segura de que no, es que estoy tan segura. Pondría las dos manos en el fuego", explicó en su documental para Netflix. "Antes me molestaba que se pusiera en duda mi relación con Íñigo. Sobre todo porque conocía la injusticia y me preocupaba por él". Ahora las cosas han cambiado, aunque está segura de que su vida solo puede ir a mejor: "Confío en Dios, y sé que todo esto ha pasado por algo".