Feijóo tilda de "decepcionante" y "escasa" la bajada de impuestos del Gobierno porque no se aplica este año y deja fuera a clases medias

El líder de la oposición ha cargado contra el plan fiscal que ha anunciado este jueves el Gobierno, que suma impuestos a grandes fortunas y la baja el IRPF a quienes ganen menos de 21.000 euros. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera la propuesta "decepcionante" y "escasa", dado que, según el popular, no tendrá efecto este año y deja fuera a rentas medias, así como, a los productos básicos de la cesta de la compra, a excepción de los de higiene femenina.

En una primera valoración, y a la espera de que los populares saquen todas sus conclusiones, Feijóo ha subrayado que el "Gobierno ha decidido no bajar los impuestos en 2022, cuando tiene el récord de recaudación más alto" de la historia. Además, advierte que "las clases medias tampoco van a tener ninguna rebaja de impuestos". Por lo que el líder de la oposición cree que la propuesta "no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medidas y bajas, al decir 'no' a la rebaja de impuestos 2022".

La última cuestión que ha denunciado el líder de la oposición es que el Ejecutivo no haya tenido en cuenta la cesta de la compra, un debate político del que han surgido distintas propuestas ante la alta inflación. Concretamente, el proyecto del PP pasa por rebajar el IVA del 10% al 4% de carne, pescado, aceite, agua, pasta, conservas y productos básicos de higiene femenina e infantil.

El plan del Ejecutivo solo contempla la reducción de los productos femeninos. Esta 'tasa rosa' no es una propuesta nueva del PP, dado que formaciones como Unidas Podemos llevan años reivindicándola. Para Feijóo, la reducción del IVA en productos de higiene femenina es insuficiente; de ahí que haya denunciado que el Gobierno "no está dispuesto" a bajar el precio de los alimentos básicos, por lo que "el Gobierno sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años".