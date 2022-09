La cuestión de confianza a Aragonès, causante de la crisis de Govern, a debate en el Parlament

La cuestión de confianza al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que planteó Junts el martes durante el Debate de Política General ha abierto la crisis más profunda hasta ahora en el Govern de coalición entre ERC y Junts. Pero curiosamente, la polémica propuesta de JxCat no se votará este viernes en el Parlament porque finalmente el partido que dirigen Borràs y Turull no ha entrado la propuesta de resolución en el registro de la Cámara catalana.

Así las cosas, el presidente Aragonès puede verse forzado a presentar una cuestión de confianza a propuesta del Partit Popular de Catalunya que ha entrado una resolución que se debatirá y votará este viernes, y otra de la CUP que se debatirá y votará en el próximo pleno del Parlament.

La confianza la ha planteado el PPC

Este viernes se celebra en el Parlament la segunda sesión del Debate de Política General que comenzó el martes y se interrumpió por las declaraciones ante la justicia de los cupaires Eulàlia Reguant y Antonio Baños.

Entre las propuestas de resolución que se debaten figura una del PPC en la que se insta a Aragonès a someterse a una cuestión de confianza.

De momento ha anunciado el sentido de su voto el grupo de PSC-Units: "Mi grupo votará que no", ha dicho el líder de los socialistas catalanes.

Salvador Illa ha justificado el voto en contra, primero, porque Aragonès "no quiere hacerlo", por lo que "no tiene demasiado sentido pedirle una cosa que ya ha anunciado que no hará", y, segundo, "por respeto institucional", porque presentarse a una cuestión de confianza "es una facultad que él tiene" y no se le puede "obligar" a convocarla.

Habrá que estar pendientes del sentido del voto de Junts, después de que su portavoz Albert Batet, avisó al presidente el pasado martes que "Si no hay concreción, por radicalidad democrática, le pediremos que se someta a una cuestión de confianza al Parlament de Catalunya", y originó la crisis de Govern.

También de los votos del Ciutadans y de Vox, críticos con la gestión del gobierno independentista. Y por último de la CUP, que ha presentado una moción propia.

La moción de la CUP, en la línea de su acuerdo de investidura con ERC

El pasado martes, la CUP presentó en el Parlament una moción en la que insta al presidente catalán, Pere Aragonès, a someterse a una moción de confianza, y ha registrado además una propuesta de resolución en la que solicitan el fin del diálogo y acudir a la ONU antes de final de año.

La moción de los anticapitalistas -que no se abordará en este debate de política general, sino que irá a un siguiente pleno- en la que instan al president a someterse a una cuestión de confianza durante este año, "ante el cambio de alianzas del Govern respecto a la investidura y ante el incumplimiento del acuerdo que hizo posible la legislatura".

De hecho esta petición de la CUP se enmarca en el pacto de investidura que firmaron republicanos y anticapitalistas en marzo de 2021. En ese acuerdo se dice que la CUP se compromete a "facilitar la gobernanza" y garantizar la "estabilidad presupuestaria" si se cumplen los puntos acordados, mientras que Aragonès, si es investido president, se someterá a una cuestión de confianza "antes de acabar la primera mitad de 2023".

En paralelo, la CUP ha presentado sus quince propuestas de resolución en el marco del debate de política general, la última de las cuales pide a la Generalitat "dar por cerrada y acabada la actual fase de la mesa de diálogo" y "actuar con soberanía, más allá de los límites constitucionales y estatutarios".