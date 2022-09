Argelia anuncia acuerdo con Naturgy sobre la revisión del contrato de gas que no aumentará el volumen a España pero sí el precio

Alrededor de un año después de que empezaran a revisar su contrato de largo plazo para la venta de gas que llega a España, ya hay acuerdo entre Sonatrach y la española Naturgy. A última hora del miércoles, el director de la compañía estatal argelina afirmó que ya han concluido las negociaciones y apuntó que no se incrementará el volumen de gas que va a España, pero sí su precio, en línea con el contexto internacional, que sin embargo se mantiene confidencial.

"Las negociaciones han terminado y pronto firmaremos un acuerdo", anunció Toufik Hakkar, sin revelar detalles al respecto ni una fecha precisa. Por su parte, Naturgy ha declinado este jueves hacer ningún comentario. La discreción de la gasista española ha sido total durante todo el proceso, en el que ha insistido en la normalidad de revisar un contrato a largo plazo como el que le une con Sonatrach y en las buenas relaciones con la compañía y con Argelia, a pesar de la crisis diplomática con el Gobierno español por su acuerdo con Marruecos que aceptó su plan de autonomía para el Sáhara Occidental.

Tal y como asumían todas las partes, también Naturgy y el Gobierno español, Hakkar apuntó que el precio del gas que va de Argelia a España se incrementará, dada la "subida sorprendente de los precios" que ha experimentado en el último año en los mercados internacionales.

Como es habitual en este tipo de contratos, el precio al que Argelia vende el gas a Naturgy es confidencial pero en las últimas semanas ha trascendido que el incremento que busca Argel para alinear el precio de su gas a como se cobra en los mercados internacionales podría tener su base en un cambio de índice, de modo que deje de estar marcado por el índice Brendt, del barril de petróleo, para pasar a alinearse con el TFF, el mercado holandés, fuertemente dependiente e influido del gas ruso, que es el que ha tirado del precio de esta materia prima hacia arriba. Un cambio en este sentido supondría doblar o triplicar el precio tomando como ejemplo un índice que precisamente la UE quiere modificar porque lo considera extramadamente volátil y especulativo, precisamente por la elevada influencia que el gas ruso tiene sobre él.

11.000 millones de cúbicos

Sobre la posibilidad de que llegue a España más gas de Argelia del que venía hasta ahora, el dirigente de Sonatach ha descartado tal posibilidad, dado que el funcionamiento del gasoducto está a plena capacidad, lo que supone una capacidad para transportar 11.000 millones de metros cúbicos al año. Ampliarla supondría hacer nuevas inversiones que no están sobre la mesa. "No lo vamos a aumentar, si no requerirá inversión y nuevos gasoductos", subrayó Hakkar. Sí se incrementará el volumen del gas que Argelia vende a Italia, según aparece en otro acuerdo que Sonatrach acaba de firmar con la empresa italiana Enel.

Los 11.000 millones de metros cúbicos que tiene como capacidad el gasoducto Medgaz que une Argelia con Almería equivalen a unos 116.050 MWh de poder calórico superior y entre enero y julio de este año, España ha importado más de la mitad de esa cantidad, 60.056 MWh de gas argelino por gasoducto, de acuerdo con la última estadística de Cores.