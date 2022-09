TheGrefg se disculpa con la comunidad tras el último día de 'Ringcraft': "Me siento tan mal por todo el tiempo perdido..."

Ringcraft por fin ha llegado a su fin. Este pasado miércoles el equipo de AuronPlay consiguió ganar la competición de Twitch Rivals inspirada en El señor de los anillos que ha revolucionado toda la comunidad streamer en los últimos días.

El evento de Minecraft, con TheGrefg de representante, ha sido objeto de miles y miles de críticas por una mala organización que ha desembocado en trabajadores explotados, juego sin terminar y miles de problemas técnicos.

Para los 100 creadores de contenidos involucrados ha sido un dolor de cabeza conseguir competir en serio en un servidor que no estaba preparado. Junto a ellos, miles de fans han perdido el tiempo esperando a que ocurriera el "evento épico" que Grefg había prometido.

El murciano ha estado en el centro de toda la polémica por ser la cara visible de la competición, pero también por las malas maneras con las que ha afrontado las críticas. Por eso, finalmente ha decidido disculparse.

"Ringcraft ha sido el evento más polémico de la historia de Twitch", ha escrito en un comunicado en su cuenta de Twitter. "Creo honestamente que Ringcraft era un evento con potencial e ilusión, pero todo se ha visto opacado y con razón, por la cantidad de cosas malas que han ocurrido".

"Personalmente, no ha sido fácil ser la imagen de un evento que no controlaba. No ha sido fácil ser un participante más y que muchos creyeran que era el administrador", ha confesado. "Todo ello no justifica el comportamiento que a veces he podido tener y pido disculpas por ello".

El drama le ha servido para aprender que "nunca hay que confiar en lo que no controlas" y para darse cuenta de que "a veces solo nos queda reírnos de nosotros mismos y los problemas". Por eso, con estas lecciones, adelanta la creación de Ringcraf 2.

Os confirmo que Ringcraft 2 ya está en desarrollo.



Gracias a todos por el apoyo 🔥💍 — Grefg =) (@TheGrefg) September 27, 2022

Una broma a la que se le ha unido Ibai que esta vez en su directo ha sido más empático con su compañero y ha lamentado el mal sabor de boca que ha dejado el evento. Por eso, se compromete a ayudar para intentar darle una segunda oportunidad.

La reconciliación de Ibai y TheGrefg fuera de cámaras

Los cruces de declaraciones han escalado con el paso de Ringcraft. Grefg comenzó a llamar "llorones" a todos los que se quejaban de todos los errores del juego e Ibai contratacó pidiendo que dejaran el ego y la competitividad de lado para darse cuenta de lo que está saliendo mal.

Parecía que la pelea iba a continuar pero, en su último directo, Llanos ha comentado que ha preferido llevar en privado su respuesta a Grefg y le ha mandado un audio de 10 minutos con su opinión honesta.

Tras su conservación, el vasco ha reconocido que el papel de representante ha sido duro, sobre todo cuando él mismo intentó parar el evento y Twitch lo impidió.

Al final, parece que todos se han puesto de acuerdo con que la empresa de Amazon que estaba encargada de todo es el verdadero malo de la historia, que decidió continuar con Ringcraft por el dinero de los patrocinadores.