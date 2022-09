Un exlíder de la Cienciología, sobre la sexualidad de John Travolta: afirma haber visto al actor besarse con su masajista

El rumor en Hollywood de que John Travolta es homosexual, aunque nunca ha querido hacerlo público, lleva siendo persistente desde que el actor comenzase a descollar en la meca del cine. Y ahora hay otra persona que no solo ahonda en dicha teoría, sino que aporta pruebas: ni más ni menos que Mike Rinder, exoficial de alto rango dentro de la Iglesia de la Cienciología.

Rinder, de 67 años y que abandonó la organización religiosa en 2007, ha escrito un libro al que ha titulado A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology. En él asegura que le asignaron como ayudante del actor de Grease o Pulp Fiction, quien por entonces tenía "algunos problemas de relaciones públicas".

"Desde principios de los años 90, Travolta había sido acosado por historias de varios presuntos amantes masculinos, incluido uno de sus antiguos pilotos y una estrella porno", reconoce el escritor, quien explica el porqué le encargaron que entrara en acción: la revista National Enquirer se había puesto en contacto con el equipo del intérprete para discutir este tema.

"Al darnos cuenta del posible daño que una historia de sexo gay tendría en la pareja perfecta de la Cienciología, John Travolta y Kelly Preston [la entonces esposa del actor, fallecida en 2020], descubrimos a las fuentes y amenazamos a los medios con demandas", ha añadido Rinder, que había presenciado algo importante.

Rinder explica que se encontraba, en un momento dado, en la misma habitación de hotel que Travolta, con quien estaba conversando mientras este se preparaba para recibir un masaje. En un momento dado entró en el cuarto el masajista vestido con una bata de baño y besó al actor en la boca.

"'Voy en nada', le dijo John mientras el masajista se dirigía al dormitorio", rememora en el libro Rinder, quien asegura que aquello "fue bastante impactante" ya que lo hizo "justo en frente de un alto funcionario de la Cienciología". "Y lo hizo como si nada. Sospecho que fue una muestra de la confianza que había depositado en mí", añade.

Rinder agrega que, aunque la Cienciología asegure ser respetuosa, "la amenaza de una historia que describa a un miembro como gay hubiera causa un pánico colectivo interno, puesto que para un cienciólogo no estar 'curado' de la homosexualidad indicaría que sus herramientas no funcionan".

Por último, el escritor sabe que "se ha hablado mucho de la sexualidad de John" y, por ello, opina que "sería más abierto respecto a cualesquiera que sea su orientación sexual si no fuera por el estigma que siente debido a su fuerte creencia en la Cienciología".