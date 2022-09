¿Merece la pena comprar un robot aspirador de menos de 170 euros? Te contamos por qué sí

Los robots aspiradores han sido una revolución en nuestros hogares en los últimos años. Y es que, son dispositivos que garantizan una limpieza smart de tu casa y a la vez cómoda. Por tanto, no es de extrañar que sean uno de los gadgets más vendidos de hoy en día, cuyo precio oscila, según las marcas y las prestaciones, entre los 200 y 300 euros. No obstante, no es imposible adquirir un robot aspirador por menos de 200 euros y con características y calidad dignas de una gama más alta. Así que, la pregunta que nos hacemos desde 20deCompras es la siguiente: ¿merece la pena comprar un robot aspirador de menos de 200 euros? La respuesta es sí, si sabes cuál.

Incluso de menos de 170 euros, gracias a una de las firmas más prolíferas de hoy en día. Y es que, la española Cecotec tiene modelos de robots aspiradores con una relación calidad-precio muy alta. En 20deCompras nos quedamos con uno de los dispositivos más vendidos de la firma, el Conga 2290 Ultra con base de autovaciado, cepillo Jalisco para los ácaros más pequeños y difíciles, cepillo Bestfriends Care, especial para los pelos de tus mascotas, con turbo para limpiar a máxima potencia, control de voz, navegador en el móvil y muchas prestaciones más que hacen que sea una gran inversión y merezca la pena comprarlo (¡y más con un precio tan bajo!).

Conga 2290 Ultra. Cecotec

Cuatro en uno

El Conga 2290 Ultra es cuatro en uno porque barre, aspira, pasa la mopa y friega. Además, es muy eficiente gracias a la última tecnología SmartGyro 4.0 que incorpora. Se trata de una nueva navegación ordenada para una limpieza más eficiente e inteligente, o sea, es un robot aspirador más intuitivo y predictivo que su predecesor. Gracias a sus sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída, este Conga limpia la totalidad de la superficie de tu hogar y podrás controlar cómo desde tu móvil o con la voz.

Sin olvidar todas las prestaciones que hemos nombrado con anterioridad como el cepillo para mascotas de pelo largo y el otro cepillo para suelos duros que con su tecnología de microfibras captura el polvo, arena, ácaros o las pelusas de forma eficiente, ya que aspira el triple de suciedad en una sola pasada. Por otro lado, el robot está programado con el sistema de iWash con tres modos de fregado, del más fuerte al de menos agua. Por tanto, sí, merece la pena comprar este robot aspirador de menos de 170 euros.

