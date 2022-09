Montero anuncia un acuerdo con Unidas Podemos sobre el paquete fiscal del Gobierno que los morados niegan

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves haber alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos sobre el paquete de medidas fiscales en el que el Gobierno estaba trabajando. La número 2 del PSOE ha asegurado que lo va a presentar en la sede del Ministerio a las 11:30, aunque fuentes de la formación 'morada' niegan que hayan alcanzado pacto alguno.

¿Hay acuerdo?, le han preguntado los periodistas a su llegada a la sesión de control. "Sobre Presupuestos, no, pero sobre paquetes fiscales, sí", ha respondido la titular de Hacienda, que ha emplazado a las 11:30 para dar los detalles sobre la batería de medidas tributarias del Ejecutivo. No obstante, fuentes de Unidas Podemos han rechazado que se hubiera alcanzado acuerdo alguno en la reunión que mantuvieron ayer ambas formaciones. "Ahora mismo, a pesar de lo que convoque o diga Montero, no hay acuerdo", aseguran fuentes de la formación.

Con todo, el paquete fiscal llega en plena batalla del Ejecutivo con el Partido Popular después de que las autonomías conservadoras hayan comenzado lo que desde el Gobierno han tildado como una "competición fiscal a la baja" y también lo haya hecho uno de los principales barones socialistas y presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Eso ha provocado que Hacienda se haya planteado incluir el Ejecutivo rebajas selectivas. Desde el Ministerio de Hacienda señalan que "está todo abierto". "Habrá medidas para garantizar que contribuyan más los que más tienen. A partir de ahí, entra todo lo que permita ganar progresividad al sistema", añaden las fuentes consultadas.

Eso sí, otras fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazaban ayer por la mañana que se fueran a producir rebajas impositivas, justo cuando el Gobierno está tratando de que cale su mensaje en el debate fiscal: los impuestos pagan "profesores, médicos y estudios...". Lo que desde Hacienda sí niegan categóricamente es que se vaya a incluir son las dos principales peticiones del PP: ni deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni la bajada del IVA al 4% para "productos básicos" de la cesta de la compra.

En Moncloa hay cierto desconcierto en el debate fiscal. Hasta hace días, en el palacio presidencial estaban "encantados" de que se hablase de impuestos. Veían que podían "ganar" la discusión. No obstante, el presidente de la Comunidad Valenciana rompió el martes el marco discursivo al sumarse a la iniciativa fiscal del PP. Además, puede que no sea el único, ya que Canarias o Navarra -con socialistas en sus gobiernos autonómicos- también lo estudian.