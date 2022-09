La batalla judicial de Diego y Lola, de 'La isla de las tentaciones', por su perro Horus

Uno de los grandes protagonistas de La isla de las tentaciones 3 fue Horus, el perro con el que Lola Mencía y Diego Pérez formaron una familia antes de viajar hasta República Dominicana. Sin embargo, cuando su relación acabo tras caer los dos en la tentación, el animal resultó ser el único motivo de una guerra judicial que se extiende hasta hoy.

El pasado mes de abril, Diego se pronunció por primera vez para confirmar que se encontraban en esa batalla. Ahora ha sido Lola quien ha contado en su canal de Mtamd cómo se encuentra la situación, además de aclarar algunos detalles.

El microchip de Horus está a nombre de Diego, lo que según su abogada simplemente significa "un mero trámite administrativo". Además, la profesional afirma que no es necesario un certificado de matrimonio o pareja de hecho, lo que mantiene la esperanza de Lola para alcanzar la custodia compartida de Horus.

Cuando comenzó la discusión, Diego vio la custodia compartida como un mal para el animal, porque significaba "tener al perro de aquí para allá". Sin embargo, ya con el proceso abierto, parece que el joven podría terminar accediendo.

La propia Lola relata que su ex se puso en contacto con ella para que quitase la demanda contra él y, así, le dejaría ver a Horus de vez en cuando. Pero la exconcursante de Supervivientes no está por la labor: "No la voy a quitar porque en marzo va a hacer dos años que no veo a mi perro y me parece injusto".

La joven confirma que puede demostrar que ha existido una copropiedad de Horus al haberlo criado juntos hasta la ruptura, pero Diego sigue confiado en que el perro es exclusivamente suyo, por lo que ha puesto una contrademanda.

La nueva ley que establece que los animales también son seres sintientes ha retrasado la resolución del proceso. Además, todo parece indicar que Lola debería presentar la demanda "a través del Juzgado de Familia" para hacerse con la custodia compartida o la total, que también la ha pedido subsidiariamente.