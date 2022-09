Belén Esteban llora por el ataque de Kiko Matamoros y devela que su cabeza ahora "no está bien": "Me has roto el corazón"

La vuelta de Belén Esteban a Sálvame no está siendo nada fácil. Aún con las secuelas de su grave lesión, la de Paracuellos ha tenido que hacer frente ahora a un duro ataque por parte de Kiko Matamoros en una revista, algo que le ha ocasionado un serio disgusto.

Según asegura el colaborador en la revista Lecturas, "el público ha perdido interés en ella". "Belén moderó su discurso y eso está bien para su tranquilidad, pero no para la audiencia", opina Kiko, que sentencia de esta forma a su compañera en las tardes de Telecinco.

Kiko cree que esta decisión personal de la ex de Jesulín, "posiblemente", haya sido "el gran acierto de su vida" por haber ganado "tranquilidad", pero eso habría conllevado la pérdida de interés de la audiencia por ella.

Además, cree que la Esteban está molesta por la audiencia del último Deluxe de Kiko, el que más tuvo de todo el año. "No entiendo por qué Belén, que presumía de sus buenos resultados de audiencia, ahora se molesta cuando los demás sacamos pecho".

Horas después, Sálvame se ponía en contacto con ella, que entraba por teléfono para analizar estas palabras. Al otro lado del teléfono estaba una Belén totalmente desconsolada. "Quiero que quede muy claro que yo en mi vida he luchado por cuál compañero hace más audiencia, si Kiko Matamoros o Belén Esteban", matizó.

"Estoy un poco nerviosa. Me ha dolido mucho el titular de Kiko Matamoros, porque, con los problemas que tiene él con Hacienda, que tenga que hablar de Belén Esteban...", señaló.

Además, desveló que su cabeza ahora "no está bien". "He sido una tía muy fuerte toda mi vida y mi cabeza ahora me ha jugado una mala pasada y me estoy recuperando".

"No me esperaba ese titular", analizó Esteban, que dijo que le parece "penoso que Kiko tenga que decir eso", porque ella en su vida ha hecho una exclusiva hablando de Kiko Matamoros: "Estoy triste porque ahora no estoy bien y me duele porque pensaba que Kiko me tenía un poco de cariño y me he dado cuenta de que no me lo tiene. Me ha roto el corazón".

Matamoros, en plató, se explicó: "Cuando vi el titular, también me pregunté si había dicho yo eso y, si lees la revista, no dije eso, digo que interesas menos porque has apartado ciertos aspectos de la vida personal y eso la audiencia lo noto, pero no es nada vejatorio".