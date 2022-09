Ana Luque esquiva a Olga Moreno en plena calle tras romper su amistad

Durante un tiempo fueron muy buenas amigas. De hecho, esa amistad llevó a Ana Luque a defender a Olga Moreno en el plató de Supervivientes, lo que a su vez desembocó en que esta concursara en el reality la siguiente edición.

Pero de aquella amistad apenas queda nada. "Espero que cuando venga de sus vacaciones en Ibiza tengamos una conversación, porque no me gustaría romper una amistad por esa tontería. Hay cosas peores en la vida", comentaba hace unas semanas Luque sobre algunas actitudes que no le habían gustado de Moreno, por lo que ponía su amistad en stand by.

Visto lo visto, la cosa no ha mejorado, sino todo lo contrario. Tal y como cuentan las revistas del corazón, Ana Luque y Olga Moreno coincidían sin querer en el mismo centro de belleza. Pero, antes de entrar la malagueña, se le avisaba que Olga se encontraba dentro del establecimiento y esta decidía disimuladamente irse a otra tienda para hacer tiempo y no encontrarse con la sevillana.

Eso sí, pese a este gesto tan elocuente, Ana no confirmó nada sobre su ruptura con Olga, simplemente les dijo a los medios: "Le deseo que sea muy feliz".

Los rumores eran ciertos. Olga Moreno sale con su representante, Agustín Etienne, tal y como ha informado este miércoles la revista Semana. Ha sido la propia ganadora de Supervivientes 2021 la que lo ha confirmado, dejando "alucinado" a su expareja, Antonio David Flores.

El ex guardia civil se ha enterado de la noticia el mismo día de su confirmación. Y no ha sido gracias a leer las páginas del corazón, sino por las preguntas que le han hecho los reporteros de Europa Press unas horas después.

"Me acabo de quedar alucinado con lo que decís", ha confesado, y ha asegurado que "se alegra mucho" por su expareja: "Quiero la felicidad para ella siempre, porque si ella es feliz yo soy feliz".