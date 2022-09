María Becerra, en 'El Hormiguero': "Necesité un 'coach' para no tartamudear en las entrevistas"

María Becerra, una de las cantantes y compositoras del género trap y urbano más seguidas en Argentina, México, Perú y España, visitó por primera vez El Hormiguero este miércoles.

La artista, que está en España con su Animal Tour 2022, presentó a la audiencia del programa de Antena 3 su nuevo single en solitario, titulado Automático.

La invitada le confesó a Pablo Motos que "aunque no lo parezca, soy muy tímida. Necesité un coach para conseguir hablar en público y hacer entrevistas porque me ponía a tartamudear".

Eso sí, le comentó al valenciano que no le gustaba salir de fiesta, pero que sí bebía: "Hoy también lo he hecho antes de salir, me he tomado una copa de vino por los nervios".

El presentador quiso saber la diferencia entre el público español y el argentino: "Nosotros somos más eufóricos, gritamos más. Vosotros sois más calmados", afirmó Becerra.