Yolanda Díaz: "Habrá que subir impuestos a quienes más tienen para que se los podamos bajar a otros"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha deslizado este miércoles que es partidaria de llevar a cabo una rebaja tributaria a las rentas más bajas. "Habrá que subir impuestos a quienes más tienen para que se los podamos bajar a otros", ha manifestado, sin concretar de qué manera debería abordarse.

"El debate pendiente es quién tiene que pagar impuestos y cuánto. Nuestra propuesta tiene que ver sobre todo con los impuestos directos y que las rentas del capital se graven más para que podamos bajárselos a los que menos tienen", ha insistido en una entrevista en La noche en 24h. Pese a la insistencia de los periodistas, Díaz sin embargo no ha concretado en qué tramos se moverían las rentas a las que se les aplicaría una reducción del IRPF. "No voy a concretar cuantías", ha sentenciado. "Quien más tiene debe pagar más para poder desarrollar una política de servicios públicos de calidad y para que exista justicia fiscal, que ahora no la hay", ha zanjado.

En esa línea, la también ministra de Trabajo ha destacado que "las grandes compañías no tributan lo que deben, mientras las pequeñas empresas empresas y los autónomos, sí". "Las grandes corporaciones tecnológicas tributan una broma", ha añadido.

En pleno debate con su socio de Gobierno para sacar adelante los cuentas generales del Estado de 2023, Díaz ha reconocido que la cuestión tributaria está dificultando llegar a un pacto con el PSOE. "Todavía no hay acuerdo, por eso seguimos trabajando. La noche va a ser larga y queda mucho por hacer. Tenemos distancias relevantes. Espero que las resolvamos y que tengamos unos presupuestos que sirvan para abordar una situación que es de máxima complejidad", ha reconocido. Sin embargo, ha reprochado que se vaya a llegar al último minuto negociando. La Constitución determina que las cuentas deben ser presentadas antes del 30 de septiembre, aunque este es un plazo que en los últimos años se ha venido incumpliendo.

"En el abordaje de los ingresos públicos tenemos discrepancias", ha señalado la vicepresidenta, que pese a ello ha querido lanzar "un mensaje de tranquilidad": "La negociación no está cerrada. Falta pero habrá presupuestos".