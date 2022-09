Madrid corre por el síndrome de Down este fin de semana con el lema 'Tus kilómetros, mi inclusión'

Después de dos ediciones con restricciones debido a la pandemia, este año la carrera Down Madrid regresa con total normalidad y con más fuerza que nunca. El próximo 2 de octubre, todas las personas, sea cual sea su condición física, pueden poner su granito de arena para fomentar la inclusión y el bienestar de las personas discapacidad intelectual a través del deporte. Solo tienen que elegir la distancia que más se adapte a ellos (2,5, 5 o 10 kilómetros), calzarse las zapatillas y acudir al parque Juan Carlos I de Madrid a las 10:30 de la mañana.

Bajo el lema ‘Tus kilómetros, mi inclusión’, la XII Carrera recupera así el ambiente deportivo y familiar de otros años, que aúna tanto a los runners aficionados con ganas de ayudar, como a los más experimentados, pues se trata de una carrera homologada para la San Silvestre que también supone un reto para los más profesionales: rápida, con pendientes y que discurre tanto por asfalto como por una zona verde repleta de olivos.

Fomentar el deporte entre las personas con discapacidad

El precio del dorsal oscila entre los 10,60 euros de la carrera de 2,5 kilómetros y los 15,60 de las carreras de 5 y 10. Para aquellos solidarios a los que no les apetezca correr o no pueden acercarse a la carrera, Down Madrid ha puesto a disposición un dorsal 0, una aportación voluntaria que irá destinada, al igual que el resto de la recaudación, a promover el deporte y los hábitos de vida saludable entre las personas con discapacidad intelectual. Los interesados pueden inscribirse en la web oficial de la carrera, Carreradownmadrid.

Además de Down Madrid, organización madrileña que defiende los derechos de personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, el evento cuenta con el apoyo de múltiples empresas, especialmente Mitsubishi Electric, Fundación Gmp y Notigest.

Estos organismos, junto con los miles de personas que se espera que se reúnan el próximo domingo, avanzarán, y no solo en kilómetros, hacia una mayor inclusión y bienestar de las personas con discapacidad intelectual.