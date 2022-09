Pablo Ibarburu entrevista a Liam Neeson en 'La Resistencia' y consigue que le "patee el pecho": "Era mi único objetivo"

El Festival de San Sebastián contó con la inestimable presencia de Liam Neeson, que acudió a presentar su película Marlowe. Y, aprovechando que estaba allí, La Resistencia sacó su lado más cinematográfico, más o menos, para conseguir una entrevista con el afamado actor.

Fue Pablo Ibarburu quien se desplazó hasta el evento para charlar en privado con el intérprete de 70 años. Comenzó hablando de los largometrajes en los que ha participado, que ya son 100, y le preguntó si se vería haciendo un total de 1.000 con una trama similar a las que ya ha protagonizado: "Haciendo de Liam Neeson robot pegándose con enemigos robot que secuestran a tu hija robot". "Lo tendré como objetivo", contestó y, dijo que intentaría llegar a las 500.

Después intentó hacer una versión española de sus filmes en las que el cómico haría de su hijo. Sin embargo, Ibarburu cambió completamente el tono de su conversación para intentar lo que había ido a conseguir. "En realidad todas estas preguntas han sido una tapadera porque mi único objetivo para esta entrevista es que me patees en el pecho", aseguró y mostró su tarjeta, en la que no tenía ningún apunte, solo un dibujo de un muñeco pegándole una patada en el pecho a otro.

Pablo Ibarburu entrevista a 𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗡𝗲𝗲𝘀𝗼𝗻



"No puedo estirar la pierna así. Ni de coña", dijo inicialmente Liam Neeson. Y, como no iba a cumplir su violento deseo, el humorista empezó a provocarle insultando sus "ridículos pies" para que los usara para patearle. Pero no resultó, al igual que una araña de plástico que se puso en el pecho para que se la quitara de una patada, pero decidió apartarla con la mano. "No me vas a patear el pecho porque eres demasiado amable", recriminó el entrevistador.

Entonces, usó su última bala: le hizo cantar la canción infantil If You're Happy and You Know It (Clap Your Hands), el cual dice en su letra "If you're happy and you know it stomp your feet" (Si eres feliz y lo sabes pisa fuerte). Ibarburu se tumbó en el suelo y el actor le pisó el pecho, momento en el que él sacó un papel. "Esto es una demanda por haberme pateado en el pecho. Así que me debes 25.000 dólares", bromeó finalmente.