Nuevos paros indefinidos en los autobuses de Barcelona a partir del 17 de octubre

El comité de empresa de los chóferes de los autobuses de Transports Metropolitans (TMB) ha emitido este miércoles un comunicado en el que anuncia que la huelga parcial que afecta hasta el próximo viernes 30 a este servicio público (de 02.00 a 04.00 horas, de 10.00 a 12.00 horas y de 21.00 a 23.00 horas, con servicios mínimos de un 20% decretados por la Generalitat) se volverá a repetir a partir del próximo 17 de octubre con interrupciones en horas punta de lunes a viernes laborables de 08.00 a 10.00 horas, de 16.00 a 18.00 horas y de 03.00 a 05.00 horas.

Los sindicatos consideran que "la dirección de la empresa se ríe de la plantilla" al proponer como únicas mejoras para los trabajadores "un convenio a cuatro años y una nueva propuesta de una prima variable de 200 euros".

La plantilla de autobuses lleva siete días de protestas. Estas comenzaron con un paro total del servicio el día 22 de septiembre, a las puertas de las Festas de la Mercè, que comenzaban al día siguiente, 23 de septiembre. La nueva huelga la anuncian los sindicatos como "indefinida".

ACTUB, CGT, SIT, CCOO y UGT exigen a la compañía dependiente del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) subir el suelo de los 4.459 trabajadores para paliar los efectos de la inflación y el coste de la vida. La subida de los salarios bases de 0,8% y del 5% de la antigüedad dentro del 2% de la masa salarial propuesta por la empresa la califican de no aceptable. "La plantilla no está dispuesta a perder poder adquisitivo y no va a dar marcha atrás en las reivindicaciones planteadas", asegura el comunicado sindical emitido este miércoles.