Borràs: "¿Si ERC no está cumpliendo los compromisos, por què la pregunta no es si Esquerra sale del Govern?"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, constata que hay "una erosión" de la confianza con los socios de Govern, pero no aclara si Junts dará el paso y romperá con el ejecutivo de Pere Aragonès: "¿Si ERC no está cumpliendo los compromisos, por qué la pregunta no es si Esquerra sale del Govern?", se pregunta en una entrevista.

Borràs ha exigido a Aragonès "liderazgo, generosidad y responsabilidad" y ha lamentado que intente "imponer" su estrategia: "Esto no prestigia las instituciones". La presidenta de Junts también ha recriminado al jefe del Govern que no enviase la propuesta para un 'acuerdo de claridad' hasta "horas antes" del debate de política general del pasado martes en el Parlament.

"Es evidente que nosotros no hemos trasladado nuestra respuesta", ha afirmado. Borràs ha confirmado que su partido no avisó a Aragonès de que le pedirán una cuestión de confianza si no da "garantías y concreciones" sobre tres puntos del acuerdo de Govern: la dirección estratégica del independentismo, la coordinación en Madrid y la mesa de diálogo. "Esperamos que los partidos serios cumplan los acuerdos que firman", ha dicho Borràs.

Ha añadido sobre Aragonès: "Ha accedido a la presidencia porque tiene unas confianzas y unos votos, ha de rendir cuentas".

Crítica al 'acuerdo de claridad'

La presidenta de Junts ha cuestionado el 'acuerdo de claridad' de Canadá porque "desmovilizó" y "desincentivó la opción de la independencia" del Quebec. Además, considera que el contexto político no es el mismo: "No se pueden proponer vías canadienses con un Estado demófobo como el español".

Borràs ha alertado de que la vía de un referéndum pactado, que contempla el acuerdo de Govern, y la negociación con el Estado, es "una vía que no da frutos": "Hasta ahora se ha demostrado que es un cul-de-sac o callejón sin salida". Por eso, la presidenta de Junts plantea "trabajar en otras vías" para "culminar la independencia" por "medios cívicos, pacíficos y democráticos". "No podemos estar instalados en la parálisis", ha afirmado.

Estructuras de Estado

Junts ha presentado este miércoles una propuesta de resolución en la que pide que los departamentos de sus consellers trabajen para reducir la "dependencia" del Estado. "Estas acciones tendrían que ser posibles en todas las consellerias", ha defendido Borràs, instando a ERC a tener un "compromiso real" con la independencia.

Preguntada por el tiempo que se necesitaría para que Cataluña estuviese preparada para una "desconexión" del Estado, Borràs ha asegurado que hay "cosas que se pueden hacer en poco tiempo", pero no ha concretado plazos: "El tiempo es relativo".

Causa judicial

Sobre la causa judicial por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental durante su etapa en la dirección del Institut de les Lletres Catalanes (ILC), Borràs ha reiterado que no ha cometido "ningún delito" y que basará su defensa en su "inocencia, firmeza, convicción y con datos y pruebas" de que su gestión del ILC no tiene "nada de delictiva". De este modo, ha reiterado que su causa tiene un componente de "persecución política", pero no ha aclarado si reconoce o no la autoría de los correos electrónicos que hablan de fraccionamiento de contratos.