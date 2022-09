El alcalde de Madrid tiene un objetivo entre ceja y ceja: aprobar los presupuestos de 2023 para la ciudad. Y sabe que para ello necesita a Vox. Concretamente, sus 4 concejales, que sumados a sus 15 (PP) y los 11 de su socio de Gobierno (Ciudadanos) le asegurarían la mayoría para lograrlo, 29. A 8 meses de las elecciones municipales parece improbable que Más Madrid o PSOE arrimen sus apoyos, y el Grupo Mixto, que el año pasado sirvió de comodín para sacar adelante las cuentas, no puede concederle los votos suficientes tras de la última escisión de la edil Marta Higueras.

Conclusión: si José Luis Martínez-Almeida no quieren verse forzados a prorrogar las partidas de 2022, tendrá que hacer que los de Javier Ortega Smith cambien de opinión. Puesto que hace apenas 24 horas el regidor popular consideró "legalmente imposible" de satisfacer la única "línea roja" que impuso su socio prioritario: suspender restricciones y multas a vehículos con etiqueta A [los más contaminantes] e industriales hasta que los tribunales se pronuncien sobre ello.

Parece un déjà vu del año pasado, cuando Vox declinó aprobar las cuentas ante la negativa del Ayuntamiento a tumbar Madrid Central. Entonces, el alcalde utilizó la posible pérdida de los fondos europeos como cebo para atraer a Vox. No funcionó. Ahora, tal y como ha dejado ver en sus primeras intervenciones, agitara una bajada de impuestos con el pretexto de un invierno de crisis económica.

El alcalde sabe que, al margen de su línea roja de Madrid Central, Vox tiene otras línea líneas maestras en su programa "la eficacia municipal, la reducción de impuestos, acabar con el gasto inútil a ideologías políticas y chiringuitos", como recordó a principios de septiembre Ortega Smith.

Por eso, este martes -nada más conocer el órdago de Vox en el pleno de Cibeles- el primer edil advirtió que las cuentas para 2023 son "esenciales" porque "permitirán que se ahorren impuestos, se avance en obras e infraestructuras, mejorar Policía, Bomberos, Samur". Y este miércoles, ha pedido una "reflexión" por parte de los grupos políticos y que se pongan en el lugar de los madrileños que están haciendo frente a las subidas de los precios.

Desde los micrófonos de los medios de comunicación en la entrega de los galardones municipales por el Día Mundial del Turismo, Almeida estaba lanzando un mensaje a Vox: Al no aprobar los presupuestos y las Ordenanzas Fiscales, "se impedirían incentivos, inversiones importantes y que las emergencias tengan los mejores medios".

Contra el 'no es no'

También hace menos de un mes, el portavoz municipal de Vox aseveró que solo cuando tuvieran los presupuestos, "con el rigor" que dijo que les "caracteriza", su grupo los estudiaría y plantearía "las cuestiones necesarias". Metodología que ahora estaría incumpliendo al imponer condiciones antes de el Ayuntamiento presente la hoja de ruta presupuestaria.

Y Almeida también ha martilleado por ahí: "Sería difícil de explicar que los políticos son incapaces siquiera de sentarse a negociar".

"Si después de pensar en todos ellos son capaces de rechazarlos sin siquiera conocerlos, me parece complicado que los madrileños lo puedan entender y aceptar. ¿Creen que los madrileños entienden la política del 'no es no' sin más?", ha cuestionado por añadidura.

Villacís también presiona con los impuestos

Se dice que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, fue clave el curso pasado para conseguir que el Grupo Mixto, los conocidos "carmenistas", dieran su brazo a torcer y apoyaran las cuentas 2022. Su figura podría emerger también este año para hacer lo propio con Vox.

De momento, este miércoles la vicealcaldesa ha emulado el discurso del alcalde al acusar a Vox de estar bloqueando que salgan adelante "rebajas fiscales" para "todos los madrileños", con una línea rojo que tildado de "insulto".

"La propuesta de Vox no es un insulto al Gobierno, sino a todos los madrileños. Tenemos al resto de partidos que están en campaña electoral, me da pena, pero es verdad", ha lamentado Villacís tras la entrega de premios municipales por el Día Mundial del Turismo.

Para ella estas cuentas junto a las Ordenanzas Fiscales son medidas "necesarias" para paliar la situación de "muchas familias que no van a llegar a fin de mes" e incluirán un "refuerzo social" junto a cuestiones como la rebaja del IBI que afectarán "a todos los madrileños".