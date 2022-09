La ternura de una anciana al pedir un abrazo a la reina Letizia durante una conferencia, y que la monarca no dudase en acercarse a ella para estrecharla entre sus brazos, ha emocionado a todo el país. Este miércoles, El programa de Ana Rosa se ha trasladado a la casa de Maruja.

Desde la calidez de su hogar, la mujer ha narrado cómo vivió ese momento tan especial con Letizia: "Me contó muchas cositas, pero como estoy un poquito sorda, no me enteré mucho de lo que me dijo, pero sí vi la alegría con la que se levantó a darme un abrazo. Para mí, todas las palabras sobran. Lo importante son los hechos, que ahí están".

"Muchísimas gracias, Letizia. Es un honor para mí poder haberte abrazado. Créeme, de verdad, que te recibí como el abrazo que le doy a mi nieta cuando viene a ver a su abuela. Tienes un sitio en mi pequeña casa. Cuando quieras, estás invitada para que tomes un café conmigo. Qué ilusión me haría, me moriría muy a gusto al tener a la reina de España en mi sillita", ha apuntado Maruja.

"Cuando veo a Leonor, créeme, Letizia, tan jovencita, cómo se expresa, cómo se explica. Claro, lleva las raíces de sus padres porque me acuerdo cuando tú eras periodista, ¡qué bien lo hacías! Has llegado a reina porque te lo has ganado pulso a pulso y eso tiene mucho mérito. ¡Viva la madre que te echó! Todos te tenemos en un buen sitio y os queremos a todos", ha agregado la mujer.

La mujer, además, ha alabado la labor de la Asociación Grandes Amigos, a la que pertenece. Una organización que busca la ayuda de jóvenes voluntarios que hagan compañía a las personas mayores que viven en soledad.