Pies desnudos, bogavante... Las polémicas fotos por las que el presidente de Chile llamó "al orden" a su embajador en España

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha llamado este martes "al orden y la prudencia" a su embajador en España tras la publicación en redes sociales de una polémica fotografía en la que se observa a su también amigo, Javier Velasco, sentado en el asiento de atrás de un coche junto a los pies desnudos de su pareja, según han informado medios chilenos.

El llamado de atención se ha realizado a través de Camila Vallejo, ministra de la Secretaría General de Gobierno, quien aseguró que el presidente Boric le solicitó a la canciller Antonia Urrejola que se pusiera en contacto con el embajador Velasco para llamarlo "al orden y a la prudencia", especialmente cuando se trata de hacer publicaciones en redes sociales.

"Este llamado al orden ya se efectuó, y entendiendo lo que el presidente ha señalado, que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos. Cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos", comunicó la vocera del Gobierno.

Vallejo resaltó que, "se estableció la comunicación correspondiente, solicitada por el presidente de la República y ejecutada por nuestra canciller".

Pepito Grillo del presidente

Javier Velasco Villegas es político y abogado y no tenía experiencia en diplomacia antes de ser nombrado embajador. Pertenece al mismo partido que Gabriel Boric, Convergencia Social, y según sus propias palabras, citadas por el medio chileno El Dínamo, cumple un rol de consejero del presidente.

"Trato de ofrecerle un rol que me asignó hace años, cuando asumió como presidente de la facultad de derecho. Esa vez dijo que yo era su Pepito Grillo. He asumido que mi rol en la política, en este partido, es ser la persona cercana a Gabriel que no siempre le encuentra la razón".

La fotografía fue ampliamente criticada por la oposición chilena. "Este señor es embajador solo porque es amigo del presidente Boric. Es una vergüenza para Chile, para el servicio exterior y para todos aquellos que con esfuerzo abrazan la carrera diplomática. Pitutocracia en su máxima expresión", expresó el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast a través de su cuenta de Twitter.

Más polémicas

No es la primera vez que el embajador Velasco causa polémica por la publicación de fotografías en las redes sociales, según recuerda El País. En otra imagen, publicada hace algunos meses, el abogado sale comiendo lo que parecía ser langosta, plato que generalmente tiene un alto precio. En esta ocasión fue ampliamente criticado porque la fotografía contradice la imagen de sobriedad que intenta proyectar el gobierno de Boric. Posteriormente, aclararon que no se trataba de langosta, sino de bogavante con patatas fritas, y que el plato costó 20 euros.

Recientemente, el embajador ha estado envuelto en otras controversias. Durante la celebración de un foro por la organización Nueva Economía Fórum, que tuvo lugar hace algunos días en Madrid, Velasco acusó a los gobiernos de la Transición de haber creado las condiciones para el estallido social de octubre de 2019.

"Un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana", afirmó el embajador.