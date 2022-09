Soy un culo nómada. Viajo como las grullas. Busco tierras cálidas. Soy un negocio, un modo de vida, un trabajo, a fin de cuentas, con mis obligaciones y mis responsabilidades. Poso ante la cámara de mil maneras. Luzco bañadores que son cada vez más pequeños y me pagan por ello. Nunca salgo completamente desvestido, siempre hay algo. Soy un culo relevante, pertenezco a una persona a la que llaman “influencer” a la que ahora no puedo citar.

Soy un culo viajero. Me siento en butacas de primera clase. Cuando llega el frío a la ciudad en la que vivo, tengo que emigrar a otros lugares en los que no necesite abrigo porque mi trabajo es mostrarme. Medito sobre el viaje. Siempre estoy en movimiento, pero, en cierto modo, soy un ser sentado. Algunos me llaman culo de mal asiento, pero no es del todo cierto. El viaje es un modo de encontrarse y yo todavía me estoy buscando.

Para los programas informáticos, para sus cómputos, sus sumas, sus estadísticas soy lo más relevante que ha sucedido en muchos lugares del mundo

Soy respuesta para otros, pero no para mí. Por eso, quizá, aparezco en tus búsquedas. Es así. El algoritmo me ama. Soy como un hito geográfico. Dejo huella allá donde estoy. Para los programas informáticos, para sus cómputos, sus sumas y sus estadísticas soy lo más relevante que ha sucedido en muchos lugares del mundo. Si los buscas en Instagram, podrás verme. Soy un culo conquistador, seductor, roturador y creador.

A mis críticos les digo que miren la historia del arte y que reflexionen. La Venus del espejo de Velázquez, la mujer desnuda de Sorolla, cualquier personaje de Miguel Ángel, algunos traseros más relajados que pintó Rubens, el David, el culo florentino del Perseo y muchos otros son referentes que me sirven de inspiración. Ninguno, por cierto, llevaba tanga o bañador, pero los tiempos han cambiado. Ellos no tenían que viajar tanto y yo no soy de piedra.